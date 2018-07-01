 لمجرد يوجه رسالة لإليسا بعد إصابتها بسرطان الثدي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. شاب في مقتبل العمر بالقنيطرة يرمي بنفسه من سطح منزله | حوادث و حقوق

بالصورة.. شاب في مقتبل العمر بالقنيطرة يرمي بنفسه من سطح منزله

انقلاب سيارة لاندروفر تحمل ناقة بالطريق بين بوجدور والعيون‎ | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة لاندروفر تحمل ناقة بالطريق بين بوجدور والعيون‎

ولاية أمن أكادير تخرج بروايتها حول حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة بأكادير والقضية فيها ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

ولاية أمن أكادير تخرج بروايتها حول حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة بأكادير والقضية فيها ليلة ماجنة

مصرع رجل وامرأة و رضيع في حادثة سير بثلاثاء بوكدرة إقليم آسفي | حوادث و حقوق

مصرع رجل وامرأة و رضيع في حادثة سير بثلاثاء بوكدرة إقليم آسفي

الحكومة تبحث عن 220 مليار درهم لتمويل أضخم مخطط لمواجهة ندرة المياه | بوليتيك

الحكومة تبحث عن 220 مليار درهم لتمويل أضخم مخطط لمواجهة ندرة المياه

على طريقة التشرميل مجهولون يعتدون على شاب في مقتبل العمر بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

على طريقة التشرميل مجهولون يعتدون على شاب في مقتبل العمر بسيدي قاسم

لمجرد يوجه رسالة لإليسا بعد إصابتها بسرطان الثدي | ثقافة و فنون

لمجرد يوجه رسالة لإليسا بعد إصابتها بسرطان الثدي

عاجـــل: اندلاع حريق مهول داخل حفرة ليديك بمنطقة أولاد زيان | حوادث و حقوق

عاجـــل: اندلاع حريق مهول داخل حفرة ليديك بمنطقة أولاد زيان

اعتداء 14 بزناسا على خضار بالأسلحة البيضاء بدوار حربيلي بجماعة عين حرودة ما بين الدارالبيضاء والمحمدية | مجتمع

اعتداء 14 ''بزناسا'' على خضار بالأسلحة البيضاء بدوار حربيلي بجماعة عين حرودة ما بين الدارالبيضاء

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

لمجرد يوجه رسالة لإليسا بعد إصابتها بسرطان الثدي

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 00:05 لمجرد يوجه رسالة لإليسا بعد إصابتها بسرطان الثدي | ثقافة و فنون
لمجرد يوجه رسالة لإليسا بعد إصابتها بسرطان الثدي
وجه الفنان المغربي سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام رسالة للفنانة اللبنانية إليسا بعد إعلانها اليوم الثلاثاء عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.

شوف تيفي

وجه الفنان المغربي سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام رسالة للفنانة اللبنانية إليسا بعد إعلانها اليوم الثلاثاء عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وقال لمجرد في تدوينته التي أرفقها بصور لإليسا «حبيبتنا إليسا الحمد لله على سلامتك ».

وكانت إليسا قد أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان من خلال إطلاقها لوحة فنية اختزلت فيها ظروف مقاومتها المرض اللعين.

وأطلقت الفنانة اللبنانية فيديو كليب أغنية ''إلى كل اللي بحبوني''، وأبدعت به أداءً، وأخذت المشاهد معها بلمحة سريعة نحو حياة إمرأة مرّت بهذا المرض، ورغم ذلك قاومته ووقفت أمام الجمهور بكبرياء وثقة وحب، ولم تقصّر بحبها للفن رغم تلك المأساة التي وقفت في وجهها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ثقافة وفنون المغرب إليسا مرض السرطان سعد لمجرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد نجاح أغنيته الأخيرة.. القـضـاء الفرنسي يصــدم المجرد | ثقافة و فنون

بعد نجاح أغنيته الأخيرة.. القـضـاء الفرنسي يصــدم المجرد

أول تغريدة لإليسا بعد نبإ إصابتها بالسرطان | ثقافة و فنون

أول تغريدة لإليسا بعد نبإ إصابتها بالسرطان

إليسا تصــدم جمهورها و تعلن إصابتها بمرض السرطــان | ثقافة و فنون

إليسا تصــدم جمهورها و تعلن إصابتها بمرض السرطــان

مــؤلم.. وفاة الفنانة المصرية سناء مظــهر | ثقافة و فنون

مــؤلم.. وفاة الفنانة المصرية سناء مظــهر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبيرة تجميل تقدم لكم وصفات طبيعية لعلاج الشعر و الوجــه | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

خبيرة تجميل تقدم لكم وصفات طبيعية لعلاج الشعر و الوجــه

بالفيديو.. المغني الشعبي هشام زريقة يطلق فيديو كليب جديد بطريقة كوميدية | بــووز

بالفيديو.. المغني الشعبي هشام زريقة يطلق فيديو كليب جديد بطريقة كوميدية

بالفيديو..الحكومة تبحث عن 220 مليار درهم لتمويل أضخم مخطط لمواجهة نذرة المياه | شوف الصحافة

بالفيديو..الحكومة تبحث عن 220 مليار درهم لتمويل أضخم مخطط لمواجهة نذرة المياه

بطل المغرب في رياضــة الكاراطــي يعاني التهميش ويناشد المسؤولين | خارج البلاطو

بطل المغرب في رياضــة الكاراطــي يعاني التهميش ويناشد المسؤولين

﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. شاب في مقتبل العمر بالقنيطرة يرمي بنفسه من سطح منزله | حوادث و حقوق
منذ 43 دقيقة

بالصورة.. شاب في مقتبل العمر بالقنيطرة يرمي بنفسه من سطح منزله

انقلاب سيارة لاندروفر تحمل ناقة بالطريق بين بوجدور والعيون‎ | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة لاندروفر تحمل ناقة بالطريق بين بوجدور والعيون‎

ولاية أمن أكادير تخرج بروايتها حول حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة بأكادير والقضية فيها ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

ولاية أمن أكادير تخرج بروايتها حول حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة بأكادير والقضية فيها ليلة ماجنة

مصرع رجل وامرأة و رضيع في حادثة سير بثلاثاء بوكدرة إقليم آسفي | حوادث و حقوق

مصرع رجل وامرأة و رضيع في حادثة سير بثلاثاء بوكدرة إقليم آسفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.