لمجرد يوجه رسالة لإليسا بعد إصابتها بسرطان الثدي ﻿

وجه الفنان المغربي سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام رسالة للفنانة اللبنانية إليسا بعد إعلانها اليوم الثلاثاء عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.

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وجه الفنان المغربي سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام رسالة للفنانة اللبنانية إليسا بعد إعلانها اليوم الثلاثاء عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.

وقال لمجرد في تدوينته التي أرفقها بصور لإليسا «حبيبتنا إليسا الحمد لله على سلامتك ».

وكانت إليسا قد أعلنت عن إصابتها بمرض السرطان من خلال إطلاقها لوحة فنية اختزلت فيها ظروف مقاومتها المرض اللعين.

وأطلقت الفنانة اللبنانية فيديو كليب أغنية ''إلى كل اللي بحبوني''، وأبدعت به أداءً، وأخذت المشاهد معها بلمحة سريعة نحو حياة إمرأة مرّت بهذا المرض، ورغم ذلك قاومته ووقفت أمام الجمهور بكبرياء وثقة وحب، ولم تقصّر بحبها للفن رغم تلك المأساة التي وقفت في وجهها.