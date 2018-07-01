اعتداء 14 ''بزناسا'' على خضار بالأسلحة البيضاء بدوار حربيلي بجماعة عين حرودة ما بين الدارالبيضاء والمحمدية ﻿

شهد دوار حربيلي التابع لجماعة عين حرودة التي تقع ما بين الدارالبيضاء والمحمدية، مساء اليوم الثلاثاء واقعة اعتداء خطيرة على خضار على يد 14 « بزناس ».

شوف تيفي

شهد دوار حربيلي التابع لجماعة عين حرودة التي تقع ما بين الدارالبيضاء والمحمدية، مساء اليوم الثلاثاء واقعة اعتداء خطيرة على خضار على يد 14 « بزناس ».

وفي تفاصيل الواقعة، علمت شوف تيفي أن المعتدين اقتحموا منزل الضحية بدوار حربيلي إذ انهالوا عليه بالضرب بواسطة أسلحتهم البيضاء ولاذوا بالفرار.

وأضافت مصادرنا، أنه تم نقل الخضار الضحية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية لتلقي العلاجات الضرورية، إلا أنه ولخطورة إصاباته تم نقله إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء.

ومن جهتها، ستتقدم عائلة ضحية الاعتداء بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي على أمل أن يتم إلقاء القبض على الجناة في أقرب وقت.