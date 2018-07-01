المغرب يوافق على استيراد الدواجن من الولايات المتحدة ﻿

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المغرب وافق على استيراد منتجات الدواجن الأمريكية للمرة الأولى، متوقعين أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية بشكل مبدئي نحو

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أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن المغرب وافق على استيراد منتجات الدواجن الأمريكية للمرة الأولى، متوقعين أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية بشكل مبدئي نحو عشرة ملايين دولار.

ونقلت وكالة رويترز التي أوردت الخبر اليوم، أن الاتفاق ينهي حظرا سابقا فرضه المغرب على الدواجن الأمريكية، استنادا إلى مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء على الرغم من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين البلدين.

وقال وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو في بيان "أنا واثق من أن الشعب المغربي حين يتذوق الدواجن الأمريكية سيرغب في المزيد منها". حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للدواجن في العالم بعد البرازيل، فيما بلغت مبيعاتها عالميا من لحوم الدواجن ومنتجاتها 4.3 مليار دولار العام الماضي.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من المزارعين الأمريكيين من ضغوط جراء رسوم تجارية على منتجات زراعية أمريكية فرضتها الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك ودول أخرى ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الصلب والألومنيوم وسلع صينية بقيمة 34 مليار دولار.