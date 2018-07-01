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جماعة تطوان تفتح مجزرة جماعية في وجه المواطنين لذبح أضاحي العيد

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 21:28 جماعة تطوان تفتح مجزرة جماعية في وجه المواطنين لذبح أضاحي العيد | مجتمع
جماعة تطوان تفتح مجزرة جماعية في وجه المواطنين لذبح أضاحي العيد
أعلنت جماعة تطوان عن فتح المجزرة الجماعية يومي العاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة في وجه المواطنين لذبح أضاحي العيد.

شوف تيفي: (و.م.ع)

أعلنت جماعة تطوان عن فتح المجزرة الجماعية يومي العاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة في وجه المواطنين لذبح أضاحي العيد.

وأبرزت جماعة تطوان، في إعلان موجه لسكان المدينة، اليوم الثلاثاء، أن المجزرة الجماعية ستفتح أبوابها مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، موضحة أن هذه الخدمة المجانية مقدمة للمواطنين الذين لا يتوفرون على فضاء كاف للقيام بعملية الذبح، أو الذين يرغبون في ذبح أضحياتهم بهذا المرفق.

وأشارت الجماعة إلى أنه بإمكان المستفيدين اصطحاب جزار خاص أو القيام بعملية الذبح بصفة شخصية في حالة تفضيلهم الاستغناء عن قصابي المجزرة الجماعية.

وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان مرور هذه العملية بكل سلاسة، من قبيل مراسلة المصالح الخارجية المتدخلة في المجال، والعمل على التنسيق بين المصالح الجماعية المعنية .



 

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