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انفراد : وزارة الصحة ترد على استقالة الدكتور الشافعي بشكل رسمي وتؤكد تشبثها بطبيب الفقراء ''وثيقة حصرية''

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 20:56 انفراد : وزارة الصحة ترد على استقالة الدكتور الشافعي بشكل رسمي وتؤكد تشبثها بطبيب الفقراء وثيقة حصرية | مجتمع
انفراد : وزارة الصحة ترد على استقالة الدكتور الشافعي بشكل رسمي وتؤكد تشبثها بطبيب الفقراء ''وثيقة حصرية''
توصل الدكتور الشافعي زوال اليوم الثلاثاء 7 غشت 2018 برد وزارة الصحة حول استقالته من الوظفية العمومية، والتي قدمها بتاريخ 23 يوليوز الماضي، وأكدت على عدم موافقتها على استقالته طبقا للمادة 32 من المرسوم

شوف تيفي:أحمد الهلالي

توصل الدكتور الشافعي زوال اليوم الثلاثاء 7 غشت 2018 برد وزارة الصحة حول استقالته من الوظفية العمومية، والتي قدمها بتاريخ 23 يوليوز الماضي، وأكدت على عدم موافقتها على استقالته طبقا للمادة 32 من المرسوم الوزاري رقم 2.91.527 الصادر في 23 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.

وبررت الوزارة رفضها للاستقالة في مراسلتها الموجهة للدكتور والتي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، بالمرسوم رقم 2.15.990 الصادر في يوليوز 2016، والذي يمنع الأطباء المقيمين الذين أمضوا على الالتزام بالعمل بخدمة الإدارة 8 سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على دبلوم التخصص.

وأضافت الوزارة في ذات المراسلة، أنه لا يمكن التحرر من هذا الالتزام إلا بعد الموافقة الصريحة من الإدارة المعنية، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي ينص على أنه لا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية.

وختمت الوزارة ردها بقولها إنه لا يمكن لها أن تتحمل مسؤولية الإيفاء بحق المواطنات والمواطنين في العلاج والعناية الصحية، مشيرة على أنها لن تبدي موافقتها على طلب الاستقالة نظرا لكون الشافعي الطبيب الوحيد المختص في جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت وزارة الصحة طبيب الفقراء استقالة بشكل رسمي رفض

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