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العثماني : السجل الاجتماعي الموحد آلية كفيلة بتخفيف حدة التوتر الاجتماعي

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 20:26 العثماني : السجل الاجتماعي الموحد آلية كفيلة بتخفيف حدة التوتر الاجتماعي | بوليتيك
العثماني : السجل الاجتماعي الموحد آلية كفيلة بتخفيف حدة التوتر الاجتماعي
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إن السجل الاجتماعي الموحد سيعمل على تحسين مؤشرات مختلف البرامج ذات الطابع الاجتماعي مع استهداف أفضل لصالح المستفيدين.

شوف تيفي:


قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني إن السجل الاجتماعي الموحد سيعمل على تحسين مؤشرات مختلف البرامج ذات الطابع الاجتماعي مع استهداف أفضل لصالح المستفيدين.

وشدد العثماني في حوار نشرته اليوم الثلاثاء صحيفة "ليكونوميست"، على أن هذه الآلية مطالبة بتقديم إجابات حقيقية وتخفيف حدة التوتر الاجتماعي، موضحا أن هذا الورش ذو الطابع "التقني المحض" سيكون جاهزا في 2019.


هذا الورش الاستراتيجي، يضيف العثماني، يعرف متابعة عن كثب من طرف وزارتي الداخلية والشؤون العامة والحكامة، وكذا من قبل قطاعات الأسرة والتضامن والعدل والمساواة والتنمية الاجتماعية، مما سيسمح باستهداف أدق للطبقات وللمستفيدين المستقبليين من الدعم الاجتماعي والخدمات المتنوعة.

وأكد العثماني أن الحكومة ستلتزم "باحترام مجموع الإصلاحات المعلن عنها" في نص الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش.

وبخصوص قطاع المحروقات، استبعد رئيس الحكومة أي عودة محتملة لدعم الهيدروكاربورات، مؤكدا في هذا الصدد، أن التحرير لا رجعة فيه. ويعتبر الرهان بالنسبة للحكومة هو الحفاظ على التحرير مع المحافظة على القدرة الشرائية.

وفي نفس الموضوع، أشار العثماني إلى أن الحكومة بصدد التفكير في عملية للتعويض عن غاز البوتان بالخصوص، دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين من الطبقة المتوسطة و الضعيفة.

 

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شوف تيفي المغرب ليكونوميست السجل الاجتماعي الموحد المحروقات العثماني

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