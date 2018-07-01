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فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 19:33 فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني | اقتصاد
فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني
تفاعلا مع المتابعة الإخبارية التي نشرتها '' شوف تيفي '' حول وصف البيجيدين ابن كيران بالزعيم الوطني والتي أثارت الكثير من ردود الفعل.. توالت تعليقات قراء '' شوف تيفي '' حول الموضوع الذي أحدث انقساما ورود

'' شوف تيفي'' : الدارالبيضاء

تفاعلا مع المتابعة الإخبارية التي نشرتها '' شوف تيفي '' حول وصف البيجيدين ابن كيران بالزعيم الوطني والتي أثارت الكثير من ردود الفعل.. توالت تعليقات قراء '' شوف تيفي '' حول الموضوع الذي أحدث انقساما ورود فعل متباينة.

المرواني بلعيد وصف بنكيران بأنه '' زعيم المنافقين''.. في حين كتب الحسين شوقي معلقا '' الله أودي بنكيران زعيم ديال شي زلافة ديال التردة''. فيما ذهبت فاطمة كوثر إلى القول أن '' زعيم على مخو لم ولن يكون زعيما أبدا لأنه قهر المواطن بالزيادات ولم يف بوعوده ''. فيما سارت تعليقات للمقارنة بين بنكيران واليوسفي والزفرافي. في حين وصفه يحيى معروف أنه '' زعيم يستحق ذلك ''. في ذات السياق وصفه اليعقوبي بالقول '' بنكيران زعيم ما تقدروش عليه ''.

للإشارة أوضح إدريس الكنبوري، الكاتب والمحلل السياسي لـ'' شوف تيفي'' أن '' إطلاق عبارة الزعيم الوطني على عبد الإله بنكيران فيه نزعة شعبوية وحزبية ضيقة. الرجل أصلا لا يعتبر نفسه زعيما ولكن الغوغائية تصنع العجائب. من مواصفات الزعيم الوطني عدم الانتماء الحزبي والوقوف في الوسط بين الجميع والسعي إلى الوحدة والتحلي برؤية فكرية واضحة، وهذه مواصفات لا تتوفر في بنكيران. هو زعيم حزبه نعم، لكن غير ذلك لا ''.

وأضاف المتحدث مفسرا أصل كلمة على المستوى التاريخي أن '' كلمة زعيم وطني بدأت مع حزب الاستقلال حين أطلقها على علال الفاسي رئيس الحزب. ذلك كان زمنا آخر. كان اللقب أولا رد فعل ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي أطلق عليه لقب الأمير. لم يرض الاستقلاليون بذلك خاصة وأن الخطابي رفض استقبال علال في القاهرة وكان ذلك حطا من قيمته فأراد الاستقلاليون رفعه. ثم كان اللقب شارة في وجه المؤسسة الملكية على أساس أن هناك الملك وهناك الزعيم الذي جاء بالاستقلال ''.

 

 

 

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