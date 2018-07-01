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ملتقى شبيبة ''البيجيدي'' يجر عليها موجة عارمة من السخرية ''الفقيه اللي نتسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو''

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 19:08 ملتقى شبيبة البيجيدي يجر عليها موجة عارمة من السخرية الفقيه اللي نتسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو | بوليتيك
ملتقى شبيبة ''البيجيدي'' يجر عليها موجة عارمة من السخرية ''الفقيه اللي نتسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو''
في ســابقة من نـــوعها نشرت شبيبة العدالة والتنمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' منشورا إعلانيا حول الحفل الموسيقي الذي تعتزم إقامته اليوم الثلاثاء 7 غشت 2018 بساحة الأمم

شوف تيفي

في ســابقة من نـــوعها نشرت شبيبة العدالة والتنمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا إعلانيا حول الحفل الموسيقي الذي تعتزم إقامته اليوم الثلاثاء 7 غشت 2018 بساحة الأمم المتحدة (ماريشال سابقا).

وجـاء في الإعلان المنشور في صفحة شبيبة "البيجيدي" : "كل الألحان الجميلة .. وبلغة الفن الهادف تدعوكم شبيبة العدالة والتنمية لحضور الحفل الختامي لفعاليات الملتقى الرابع عشر وذلك ابتداء من الساعة السابعة مساء#حماية_الاختيار_الديمقراطي".

وأثار منشور حزب العدالة والتنمية غضب عدد كبير من النشطاء والمتتبعين الذين انهالوا على صفحة الشبيبة بمئات التعليقات الساخرة من أعضاء الحزب الإسلامي الذي يستمد قوته الخطابية والانتخابية من المرجعية الإسلامية.

وعــلّق فيسبوكيون على الإعلان بالقول : "الفقيه اللي نتسناو بركته دخل للجامع ببلغته... هاذشي اللي كنا كنتسناو تا وليدات البيجيدي كيعجبهم النشاط غير مخبعين فالجلالب" ليعلق آخر : "يعلم الله أشنو كيديرو فاش كيكونو مخبعين راه هاذ الاسلاميين هما أصل الفضائح كاملة غي كينافقونا بقال الله قال الرسول باش يدوخو علينا" وزاد آخـر "هاكا انحميو الاختيار الديمقراطي بلالة ومالي وتقرقيب السطالي..."

وخلف إعلان النشاط الختامي لشبيبة "البيجيدي" ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، إلا أن أغلب المتفاعلين مع الإعلان والمتتبعين اعتبروا الأمــر لا يتناغم مع إديولوجية الحزب أو محاولة لإقنـاع البعض أن الشبيبة متفتحة وتؤمن بالفن.

وجدير بالذكر أنه سبق لفرع حركة التوحيد والإصلاح بفاس، أن أعلن في فبراير المنصرم عن دورة تكوينية في مادتي "الصولفيج" و"الملحون"، ما جرّ على الحركة وابلا من الانتقادات، لتعلن الحركة بعد ذلك في بيان لها عن إلغاء النشاط.

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شوف تيفي المغرب البيجيدي حزب العدالة والتنمية الشبيبة

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