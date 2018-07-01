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عقوبات أمريكية على تركيا تهدد شراء المغرب لمروحية " أتاك" المقاتلة

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 18:42 عقوبات أمريكية على تركيا تهدد شراء المغرب لمروحية أتاك المقاتلة | دولي
عقوبات أمريكية على تركيا تهدد شراء المغرب لمروحية " أتاك" المقاتلة
باتت صفقة اقتناء المغرب لهليكبتر ''أتاك'' التركية مهددة بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا،حيث أن تركيا تحتاج إلى موافقة واشنطن لبيع ما تنتجه من طائرات مروحية بسبب حقوق الولايات

شوف تيفي

 

باتت صفقة اقتناء المغرب لهليكبتر "أتاك" التركية مهددة بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا،حيث أن تركيا تحتاج إلى موافقة واشنطن لبيع ما تنتجه من طائرات مروحية بسبب حقوق الولايات المتحدة في صناعة الطائرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فإن سبب انتظار تركيا لموافقة أمريكية من أجل بيع الطائرات، يعود إلى الحقوق الأمريكية للمحركات المستعملة في صناعة الطائرات، بعدما توقفت في الأيام الأخيرة صفقة مشابهة وقعتها رئاسة الصناعات الدفاعية التركية مع باكستان الشهر الماضي.

وقد أعربت مصادرعسكرية في وزارة الدفاع التركية عن قلقها من احتمالية تأثر عقد بيع مروحيات "أتاك" بالتوتر السياسي مع واشنطن، إذ تعد الصفقة مع المغرب كبيرة وتعتبر رقما قياسيا في صادرات تركيا العسكرية إذ تبلغ 1.5 مليار دورلار قيمة 30 طائرة من نوع "أتاك".

وستلجأ تركيا إلى تمديد مدة عقد البيع لطائراتها إن لم تحصل على موافقة وزارة الدفاع الأمركية قبل شهر نونبر على بيع المروحيات، بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن جراء اعتقال تركيا لقس أمريكي متهم بالتجسس.

وسبق لمصادر تركية أن أكدت بحسب نفس المصدر وجود مفاوضات مع المغرب لبيع الطائرة التركية "أتاك" التي تصنعها تركيا محليا اعتمادا على نموذج إيطالي، كما سبق لموقع إسباني متخصص أن أفاد بأن المغرب دخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لاقتناء طائرة الهجوم الرئيسية للجيش الأمريكي "أباتشي 64" بعد لقاءات لقيادات مغربية مع قيادة عسكرية أمريكية في واشنطن، فيما يبحث المغرب أيضا فرص الحصول على "أتاك" التركية وهي أرخص ثمنا وأخف وزنا.

 

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