 إصابة 28 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نجاة طفلة من موت محقق بعد تعرضها للدغة أفعى بطانطان | حوادث و حقوق

نجاة طفلة من موت محقق بعد تعرضها للدغة أفعى بطانطان

الحبيب المالكي يلتقي وزير الخارجية الكولومبي الجديد | بوليتيك

الحبيب المالكي يلتقي وزير الخارجية الكولومبي الجديد

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني | اقتصاد

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني

عمل بطــولي.. أبناء واحة أسرير ينوبون عن الوقاية المدنية في إخماد حريق نواحي كلميم‎ | حوادث و حقوق

عمل بطــولي.. أبناء واحة أسرير ينوبون عن الوقاية المدنية في إخماد حريق نواحي كلميم‎

ملتقى شبيبة البيجيدي يجر عليها موجة عارمة من السخرية الفقيه اللي نتسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو | بوليتيك

ملتقى شبيبة ''البيجيدي'' يجر عليها موجة عارمة من السخرية ''الفقيه اللي نتسناو بركتو دخل للجامع

عقوبات أمريكية على تركيا تهدد شراء المغرب لمروحية أتاك المقاتلة | دولي

عقوبات أمريكية على تركيا تهدد شراء المغرب لمروحية " أتاك" المقاتلة

إصابة 28 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بطنجة | حوادث و حقوق

إصابة 28 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بطنجة

سكووب... ظهور معطيات جديدة بخصوص حادث سقوط شابة من أعلى عمارة سكنية بأكادير بعد توقيف مشتبه بهم | حوادث و حقوق

سكووب... ظهور معطيات جديدة بخصوص حادث سقوط شابة من أعلى عمارة سكنية بأكادير بعد توقيف مشتبه بهم

ولايــة أمن فـاس تكشــف حقيقة فيديو هجوم مجموعة أشخاص على منزل بالسلاح الأبيض | مجتمع

ولايــة أمن فـاس تكشــف حقيقة "فيديو" هجوم مجموعة أشخاص على منزل بالسلاح الأبيض

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

إصابة 28 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بطنجة

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 18:10 إصابة 28 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بطنجة | حوادث و حقوق
إصابة 28 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بطنجة
شهد الطريق البحري الجديد بطنجة حادثة سير جد خطيرة تمثلت في انقلاب حافلة لنقل العمال.

شوف تيفي

 

شهد الطريق البحري الجديد بطنجة حادثة سير جد خطيرة تمثلت في انقلاب حافلة لنقل العمال.

ووفق مصادر جهوية، فإن الحادث أسفر عن إصابة 28 شخصا بجروح، أربعة منهم نقلوا في حالة جد حرجة إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحافلة انقلبت جراء السرعة الجنونية التي كان يسوق بها السائق، لتنقلب في منحدر بالطريق المذكور.

هذا وفور وقوع الحادث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي مرفوقين بالوقاية المدنية حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المروع، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حوادث وحقوق محمد الخامس بمدينة طنجة اصابة جرحى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نجاة طفلة من موت محقق بعد تعرضها للدغة أفعى بطانطان | حوادث و حقوق

نجاة طفلة من موت محقق بعد تعرضها للدغة أفعى بطانطان

عمل بطــولي.. أبناء واحة أسرير ينوبون عن الوقاية المدنية في إخماد حريق نواحي كلميم‎ | حوادث و حقوق

عمل بطــولي.. أبناء واحة أسرير ينوبون عن الوقاية المدنية في إخماد حريق نواحي كلميم‎

سكووب... ظهور معطيات جديدة بخصوص حادث سقوط شابة من أعلى عمارة سكنية بأكادير بعد توقيف مشتبه بهم | حوادث و حقوق

سكووب... ظهور معطيات جديدة بخصوص حادث سقوط شابة من أعلى عمارة سكنية بأكادير بعد توقيف مشتبه بهم

خطير.. شــاب حاول الانتحار بتناوله كمية من سمّ الحشرات‎ | حوادث و حقوق

خطير.. شــاب حاول الانتحار بتناوله كمية من سمّ الحشرات‎

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشاب عثمان بداياتي كانت مع سعد المجرد و حاتم عمور فملهى ليلي بطنجة | بــووز
منذ 10 دقائق

الشاب عثمان'' بداياتي كانت مع سعد المجرد و حاتم عمور فملهى ليلي بطنجة

تصــريح جد مؤثر لابنة الرياضي الراحل مجيد بعد مقتل والدتها في حادثة سير | خارج البلاطو

تصــريح جد مؤثر لابنة الرياضي الراحل مجيد بعد مقتل والدتها في حادثة سير

نزهة بيداون تستقبل البطلة المغربية الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية بنيجيريا | خارج البلاطو

نزهة بيداون تستقبل البطلة المغربية الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية بنيجيريا

نوال المتوكل تكشف آخر ما قالته أرملة الرياضي مجيد قبل مقتلها من طرف ولد لفشوش بالبيضاء | خارج البلاطو

نوال المتوكل تكشف آخر ما قالته أرملة الرياضي مجيد قبل مقتلها من طرف ولد لفشوش بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

نجاة طفلة من موت محقق بعد تعرضها للدغة أفعى بطانطان | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

نجاة طفلة من موت محقق بعد تعرضها للدغة أفعى بطانطان

الحبيب المالكي يلتقي وزير الخارجية الكولومبي الجديد | بوليتيك

الحبيب المالكي يلتقي وزير الخارجية الكولومبي الجديد

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني | اقتصاد

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني

عمل بطــولي.. أبناء واحة أسرير ينوبون عن الوقاية المدنية في إخماد حريق نواحي كلميم‎ | حوادث و حقوق

عمل بطــولي.. أبناء واحة أسرير ينوبون عن الوقاية المدنية في إخماد حريق نواحي كلميم‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.