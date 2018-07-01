إصابة 28 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بطنجة ﻿

شهد الطريق البحري الجديد بطنجة حادثة سير جد خطيرة تمثلت في انقلاب حافلة لنقل العمال.

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شهد الطريق البحري الجديد بطنجة حادثة سير جد خطيرة تمثلت في انقلاب حافلة لنقل العمال.

ووفق مصادر جهوية، فإن الحادث أسفر عن إصابة 28 شخصا بجروح، أربعة منهم نقلوا في حالة جد حرجة إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفى الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحافلة انقلبت جراء السرعة الجنونية التي كان يسوق بها السائق، لتنقلب في منحدر بالطريق المذكور.

هذا وفور وقوع الحادث حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي مرفوقين بالوقاية المدنية حيث تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث المروع، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى.