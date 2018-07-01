سكووب... ظهور معطيات جديدة بخصوص حادث سقوط شابة من أعلى عمارة سكنية بأكادير بعد توقيف مشتبه بهم ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، على معطيات جديدة وحصرية بخصوص حادث سقوط شابة عشرينية زوال اليوم من شرفة إحدى الشقق الكائنة بعمارة سكنية بالحي المحمدي بأكادير ومصرعها، حيث أفادت مصادر ''شوف تيفي''،

شوف تيفي:أكادير

حصلت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، على معطيات جديدة وحصرية بخصوص حادث سقوط شابة عشرينية زوال اليوم من شرفة إحدى الشقق الكائنة بعمارة سكنية بالحي المحمدي بأكادير ومصرعها، حيث أفادت مصادر "شوف تيفي"، أن الشابة العشرينية "خ.أ" كانت داخل شقة تكتريها رفقة سيدة وشابة أخرى وشابين، وتوصلت باتصال هاتفي من أحد معارفها لتتجه نحو الشرفة للإجابة على المكالمة الهاتفية وبينما كانت تتحدث في الهاتف تفاجأت بأحد الأشخاص الذين كانوا برفقتها يدفعها من الخلف لتسقط من أعلى الشرفة نحو الأسفل ما تسبب في ارتطامها بقوة مع الأرض ووفاتها على الفور.

وأكدت مصادر "شوف تيفي" أن التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية حول الحادث، كشف عن كون الحادث ليس عرضيا، ولا يدخل ضمن حالة الانتحار وأن الشابة سقطت بفعلة فاعل.

وأضافت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية أوقفت على خلفية الحادث سيدة رفقة شابين كانوا برفقة الهالكة داخل الشقة لحظة تعرضها للسقوط، إضافة لشابة أخرى كانت مختبئة تحت درج الإقامة، وتم إخضاعهم للحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة للتحقيق معهم حول ملابسات وحيثيات وقوع الحادث ومدى علاقتهم بالموضوع.

ورجحت بعض المصادر، أن يكون خلاف حاد قد نشب بين أحد الموقوفين والضحية، الأمر الذي يرجح فرضية إسقاطها من طرف أحدهم، والتخلص منها بهذه الطريقة الفظيعة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية مع الموقوفين.





