ولايــة أمن فـاس تكشــف حقيقة "فيديو" هجوم مجموعة أشخاص على منزل بالسلاح الأبيض ﻿

تفاعلت مصالح ولاية أمن فاس بجدية مع مقطع فيديو تم تداوله أمس الاثنين، 6 غشت الجاري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالهجوم على منزل باستعمال السلاح، وفتحت بحثا خلصت

شوف تيفي

تفاعلت مصالح ولاية أمن فاس بجدية مع مقطع فيديو تم تداوله أمس الاثنين، 6 غشت الجاري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالهجوم على منزل باستعمال السلاح، وفتحت بحثا خلصت نتائجه إلى أن الأمر يتعلق بواقعة سبق وأن عالجتها مصالح الأمن بتاريخ 5 غشت الجاري.

وتعود أطوار هذه الواقعة إلى توصل مصالح الأمن بإشعار حول تعرض منزل بمنطقة "لابيطا" لهجوم بالسلاح الأبيض من قبل أربعة أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، انتقلت على إثره عناصر الشرطة القضائية مدعومة بعناصر فرقة الأبحاث والتدخلات لعين المكان، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم وتوقيفهم جميعا بمحيط مكان الاعتداء، فضلا عن توقيف أربعة نساء من العائلتين.

وحسب إخبارية توصلت بهـا "شوف تيفي" فالمعطيات الأولية للبحث تشير إلى نزاع سابق بين المشتبه بهم وأحد أفراد الأسرة التي تقطن بالمنزل المستهدف، وهم جميعا من ذوي السوابق القضائية العديدة، تطور إلى الهجوم على المنزل الأخير وتعريضه لخسائر مادية.

وقد تم تقديم المشتبه بهم الثمانية أمام النيابة العامة المختصة، فور انتهاء إجراءات البحث الذي أجرته المصلحة الولائية.