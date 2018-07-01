شــركة "OZONE" تحصـد أرواح عمالها بفــــاس ﻿

سقط عامل نظافة مغمى عليه بشارع أحمد الشفشاوني، صباح اليوم 7 غشت 2018، قرب مسجد تونس بالعاصمة العلمية فاس .

شوف تيفي : محمد القاسمي

سقط عامل نظافة مغمى عليه بشارع أحمد الشفشاوني، صباح اليوم 7 غشت 2018، قرب مسجد تونس بالعاصمة العلمية فاس .

وانهار العامل المعني فجأة على الأرض حينما كان يمارس مهامه في كنس الشارع ووضع الأزبال في حاوية يجرُّها خلفه، واحتشد جمع من الناس حوله وهو في حالة غيبوبة، فتطوّع بعضهم لإسعافه وتمكينه من الماء والاتصال بسيارة الإسعاف، وحضر إلى عين المكان شرطيان لاستطلاع ما حصل.

وأفــاد شاهد عيان أن "الضحية" ظل على حاله لساعتين كاملتين ، رغم الاتصالات المتكررة بمصالح الصحة والجماعة الحضرية والوقاية المدنية، لأجل توفير سيارة الإسعاف، قبل أن تحضر في آخر المطاف سيارة تابعة للوقاية المدنية، عندها تصاعدت موجة غضب عارم وسط الحاضرين احتجاجا على التأخر والاستهتار بأرواح المواطنين وكرامتهم، مع أن الحادث وقع وسط المدينة.

وخلفت صور عامل النظافة موجة من السخط والغضب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، حيث عبر العديد من الرواد والنشــطاء عن استيائهم من تهاون شــركة النظافة "أوزون" التي تمكنت من الحصول على غلاف مالي كبير إثر الصفقة المبرمة مع مجلس مدينة فاس، إلا أنــها لم تواكب عمالها وتوفر لهم الظروف الملائمة للعمال والحد من معاناتهم اليومية ، كما أنها لم تتطلع بعد للمستوى المطلوب حفاظا على شوارع وأزقة العاصمة العلمية من الأزبال المتراكمة، على حد قولهم.

و تتكرر حوادث الإغماء والإصابات المتفاوتة باستمرار في صفوف عمال النظافة بفاس وغيرها من المدن، نتيجة ظروف العمل الكارثية التي يشتغل فيها هؤلاء المغلوبون على أمرهم، نتيجة هزالة أجورهم، وطول ساعات عملهم، وافتقادهم للترسيم ولشروط التأمين والوقاية من مخاطر العمل الذي يمارسونه بشرف، ما يجعل أغلبهم يشتغلون في ظروف أشبه بـ "العبودية"....

وتسجل ساكنة فاس كل مرة أن الشركة المعنية، لا تقوم بعملها كما يجب، حيث تغرق المدينة من حين لآخر في الأزبال بسبب إضرابات عمال الشركة، وتقصير مسؤوليها في العمل على احترام دفتر التحملات الذي يلزمها بعدم ترك النفايات لأي سبب كان، حيث يؤدي المواطن الفاسي ثمن جمع الأزبال من الضرائب التي يدفعها.