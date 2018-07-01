 شــركة "OZONE" تحصـد أرواح عمالها بفــــاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نجاة طفلة من موت محقق بعد تعرضها للدغة أفعى بطانطان | حوادث و حقوق

نجاة طفلة من موت محقق بعد تعرضها للدغة أفعى بطانطان

الحبيب المالكي يلتقي وزير الخارجية الكولومبي الجديد | بوليتيك

الحبيب المالكي يلتقي وزير الخارجية الكولومبي الجديد

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني | اقتصاد

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني

عمل بطــولي.. أبناء واحة أسرير ينوبون عن الوقاية المدنية في إخماد حريق نواحي كلميم‎ | حوادث و حقوق

عمل بطــولي.. أبناء واحة أسرير ينوبون عن الوقاية المدنية في إخماد حريق نواحي كلميم‎

ملتقى شبيبة البيجيدي يجر عليها موجة عارمة من السخرية الفقيه اللي نتسناو بركتو دخل للجامع ببلغتو | بوليتيك

ملتقى شبيبة ''البيجيدي'' يجر عليها موجة عارمة من السخرية ''الفقيه اللي نتسناو بركتو دخل للجامع

عقوبات أمريكية على تركيا تهدد شراء المغرب لمروحية أتاك المقاتلة | دولي

عقوبات أمريكية على تركيا تهدد شراء المغرب لمروحية " أتاك" المقاتلة

إصابة 28 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بطنجة | حوادث و حقوق

إصابة 28 شخصا بجروح في حادث انقلاب حافلة لنقل العمال بطنجة

سكووب... ظهور معطيات جديدة بخصوص حادث سقوط شابة من أعلى عمارة سكنية بأكادير بعد توقيف مشتبه بهم | حوادث و حقوق

سكووب... ظهور معطيات جديدة بخصوص حادث سقوط شابة من أعلى عمارة سكنية بأكادير بعد توقيف مشتبه بهم

ولايــة أمن فـاس تكشــف حقيقة فيديو هجوم مجموعة أشخاص على منزل بالسلاح الأبيض | مجتمع

ولايــة أمن فـاس تكشــف حقيقة "فيديو" هجوم مجموعة أشخاص على منزل بالسلاح الأبيض

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

شــركة "OZONE" تحصـد أرواح عمالها بفــــاس

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 17:11 شــركة OZONE تحصـد أرواح عمالها بفــــاس | اقتصاد
شــركة "OZONE" تحصـد أرواح عمالها بفــــاس
سقط عامل نظافة مغمى عليه بشارع أحمد الشفشاوني، صباح اليوم 7 غشت 2018، قرب مسجد تونس بالعاصمة العلمية فاس .

شوف تيفي : محمد القاسمي

 

سقط عامل نظافة مغمى عليه بشارع أحمد الشفشاوني، صباح اليوم 7 غشت 2018، قرب مسجد تونس بالعاصمة العلمية فاس .

وانهار العامل المعني فجأة على الأرض حينما كان يمارس مهامه في كنس الشارع ووضع الأزبال في حاوية يجرُّها خلفه، واحتشد جمع من الناس حوله وهو في حالة غيبوبة، فتطوّع بعضهم لإسعافه وتمكينه من الماء والاتصال بسيارة الإسعاف، وحضر إلى عين المكان شرطيان لاستطلاع ما حصل.

وأفــاد شاهد عيان أن "الضحية" ظل على حاله لساعتين كاملتين ، رغم الاتصالات المتكررة بمصالح الصحة والجماعة الحضرية والوقاية المدنية، لأجل توفير سيارة الإسعاف، قبل أن تحضر في آخر المطاف سيارة تابعة للوقاية المدنية، عندها تصاعدت موجة غضب عارم وسط الحاضرين احتجاجا على التأخر والاستهتار بأرواح المواطنين وكرامتهم، مع أن الحادث وقع وسط المدينة.

وخلفت صور عامل النظافة موجة من السخط والغضب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، حيث عبر العديد من الرواد والنشــطاء عن استيائهم من تهاون شــركة النظافة "أوزون" التي تمكنت من الحصول على غلاف مالي كبير إثر الصفقة المبرمة مع مجلس مدينة فاس، إلا أنــها لم تواكب عمالها وتوفر لهم الظروف الملائمة للعمال والحد من معاناتهم اليومية ، كما أنها لم تتطلع بعد للمستوى المطلوب حفاظا على شوارع وأزقة العاصمة العلمية من الأزبال المتراكمة، على حد قولهم.

و تتكرر حوادث الإغماء والإصابات المتفاوتة باستمرار في صفوف عمال النظافة بفاس وغيرها من المدن، نتيجة ظروف العمل الكارثية التي يشتغل فيها هؤلاء المغلوبون على أمرهم، نتيجة هزالة أجورهم، وطول ساعات عملهم، وافتقادهم للترسيم ولشروط التأمين والوقاية من مخاطر العمل الذي يمارسونه بشرف، ما يجعل أغلبهم يشتغلون في ظروف أشبه بـ "العبودية"....

وتسجل ساكنة فاس كل مرة أن الشركة المعنية، لا تقوم بعملها كما يجب، حيث تغرق المدينة من حين لآخر في الأزبال بسبب إضرابات عمال الشركة، وتقصير مسؤوليها في العمل على احترام دفتر التحملات الذي يلزمها بعدم ترك النفايات لأي سبب كان، حيث يؤدي المواطن الفاسي ثمن جمع الأزبال من الضرائب التي يدفعها.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فاس العاصمة العلمية عامل نظافة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني | اقتصاد

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني

رسميا...اعمارة يخلف بوسعيد | اقتصاد

رسميا...اعمارة يخلف بوسعيد

إطلاق خط جوي جديد يربط بين مدينة بازل السويسرية وأكادير لاستقطاب السياح السويسريين | اقتصاد

إطلاق خط جوي جديد يربط بين مدينة بازل السويسرية وأكادير لاستقطاب السياح السويسريين

المديرية العامة للضرائب تعلن آخر أجل لأداء الضريبة على مركبات تسعة أطنان | اقتصاد

المديرية العامة للضرائب تعلن آخر أجل لأداء الضريبة على ''مركبات تسعة أطنان''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشاب عثمان بداياتي كانت مع سعد المجرد و حاتم عمور فملهى ليلي بطنجة | بــووز
منذ 12 دقيقة

الشاب عثمان'' بداياتي كانت مع سعد المجرد و حاتم عمور فملهى ليلي بطنجة

تصــريح جد مؤثر لابنة الرياضي الراحل مجيد بعد مقتل والدتها في حادثة سير | خارج البلاطو

تصــريح جد مؤثر لابنة الرياضي الراحل مجيد بعد مقتل والدتها في حادثة سير

نزهة بيداون تستقبل البطلة المغربية الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية بنيجيريا | خارج البلاطو

نزهة بيداون تستقبل البطلة المغربية الحاصلة على الميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية بنيجيريا

نوال المتوكل تكشف آخر ما قالته أرملة الرياضي مجيد قبل مقتلها من طرف ولد لفشوش بالبيضاء | خارج البلاطو

نوال المتوكل تكشف آخر ما قالته أرملة الرياضي مجيد قبل مقتلها من طرف ولد لفشوش بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

نجاة طفلة من موت محقق بعد تعرضها للدغة أفعى بطانطان | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

نجاة طفلة من موت محقق بعد تعرضها للدغة أفعى بطانطان

الحبيب المالكي يلتقي وزير الخارجية الكولومبي الجديد | بوليتيك

الحبيب المالكي يلتقي وزير الخارجية الكولومبي الجديد

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني | اقتصاد

فايسبوكيون يردون على وصف بنكيران بالزعيم الوطني

عمل بطــولي.. أبناء واحة أسرير ينوبون عن الوقاية المدنية في إخماد حريق نواحي كلميم‎ | حوادث و حقوق

عمل بطــولي.. أبناء واحة أسرير ينوبون عن الوقاية المدنية في إخماد حريق نواحي كلميم‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.