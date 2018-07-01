رسميا...اعمارة يخلف بوسعيد ﻿

كما سبق ونشرت ''شوف تيفي'' خبر تعيين اعمارة مكان الوزير بوسعيد، مباشرة بعد إعفاء الأخير من منصب وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تأكد بشكل رسمي خبر تعيين عبد القادر اعمارة على رأس وزارة الاقتصاد والمالية

شوف تيفي

كما سبق ونشرت "شوف تيفي" خبر تعيين اعمارة مكان الوزير بوسعيد، مباشرة بعد إعفاء الأخير من منصب وزارة الاقتصاد والمالية، فقد تأكد بشكل رسمي خبر تعيين عبد القادر اعمارة على رأس وزارة الاقتصاد والمالية خلفا للوزير السابق بوسعيد، حيث صدر أمس الإثنين، ضمن الجريدة الرسمية مرسوم تكليف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ابتداء من 2 غشت الجاري.



وجاء في الجريدة الرسمية، أنه بناء على الفصل 93 من الدستور، وبناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 12 منه، وبناء على الظهير الشريف رقم 1.18.69. الصادر في 19 من ذي القعدة 1439 (2 غشت 2018) تم إعفاء محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية من مهامه.