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خطير.. شــاب حاول الانتحار بتناوله كمية من سمّ الحشرات‎

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 15:28 خطير.. شــاب حاول الانتحار بتناوله كمية من سمّ الحشرات‎ | حوادث و حقوق
خطير.. شــاب حاول الانتحار بتناوله كمية من سمّ الحشرات‎
أقدم شاب في مقتبل العمر ببوجدور ، عصر يوم أمس الإثنين، على محاولة الانتحار بتناوله كمية كبيرة من سمّ الحشرات، محاولاً وضع حداً لحياته.

شـــوف تيفي: يحيى الغليظ

أقدم شاب في مقتبل العمر ببوجدور ، عصر يوم أمس الإثنين، على محاولة الانتحار بتناوله كمية كبيرة من سمّ الحشرات، محاولاً وضع حداً لحياته.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، يُجهل لحد الآن السبب الحقيقي الذي دفع بهذا الشاب للإقدام على هذا الفعل الشنيع، ولولا تدخل أفراد عائلته لكانة الكارثة.

إلى ذالك، حلت عناصر الشرطة والوقاية إلى عين المكان، وتم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقيه العناية الطبية الآزمة، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحيق لتحديد الأسباب التي دفعت الشاب للإقدام على هذا الفعل الشنيع.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الداخلة سم فئران مستشفى انتحار شاب

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