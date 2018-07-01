الكنبوري : بنكيران ليس زعيما وطنيا ﻿

أوضح إدريس الكنبوري، الكاتب والمحلل السياسي أن '' إطلاق عبارة الزعيم الوطني على عبد الإله بنكيران فيه نزعة شعبوية وحزبية ضيقة. الرجل أصلا لا يعتبر نفسه زعيما ولكن الغوغائية تصنع العجائب. من مواصفات

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أوضح إدريس الكنبوري، الكاتب والمحلل السياسي أن " إطلاق عبارة الزعيم الوطني على عبد الإله بنكيران فيه نزعة شعبوية وحزبية ضيقة. الرجل أصلا لا يعتبر نفسه زعيما ولكن الغوغائية تصنع العجائب. من مواصفات الزعيم الوطني عدم الانتماء الحزبي والوقوف في الوسط بين الجميع والسعي إلى الوحدة والتحلي برؤية فكرية واضحة، وهذه مواصفات لا تتوفر في بنكيران. هو زعيم حزبه نعم، لكن غير ذلك لا ".

وأضاف المتحدث مفسرا أصل كلمة على المستوى التاريخي أن " كلمة زعيم وطني بدأت مع حزب الاستقلال حين أطلقها على علال الفاسي رئيس الحزب. ذلك كان زمنا آخر. كان اللقب أولا رد فعل ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي أطلق عليه لقب الأمير. لم يرض الاستقلاليون بذلك خاصة وأن الخطابي رفض استقبال علال في القاهرة وكان ذلك حطا من قيمته فأراد الاستقلاليون رفعه. ثم كان اللقب شارة في وجه المؤسسة الملكية على أساس أن هناك الملك وهناك الزعيم الذي جاء بالاستقلال ".

وأشار الكنبوري أن " المشكلة أن هناك علاقة ما بين ذلك اللقب والحزب الوحيد. حزب الاستقلال أطلق على علال الفاسي لقب الزعيم في مرحلة الحزب الوحيد قبل قانون 58 ونشأة الحركة الشعبي، وأراد بذلك تثبيت القيادة الحزبية الوحيدة. اليوم تلقيب بنكيران زعيما وطنيا فيه استعادة لهذا الواقع، بمعنى لا يوجد حزب آخر سوى العدالة والتنمية ولا زعيم سوى هذا".

وختم تدوينته " لا أقصد من ذكر علال الفاسي تنقيصا من الرجل. الرجل كان عالما وفقيها ومجددا، لكن هذا واقع تاريخي والواقع لا يرتفع كما يقول الأصوليون".