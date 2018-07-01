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مصرع شابة عشرينية إثر سقوطها من إحدى العمارات السكنية بأكادير

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 15:01 مصرع شابة عشرينية إثر سقوطها من إحدى العمارات السكنية بأكادير | حوادث و حقوق
مصرع شابة عشرينية إثر سقوطها من إحدى العمارات السكنية بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن شابة في مقتبل العمر سقطت اليوم الثلاثاء من طابق إحدى العمارات السكنية المتواجدة بالحي المحمدي بأكادير ما أدى لوفاتها على الفور.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن شابة في مقتبل العمر سقطت اليوم الثلاثاء من طابق إحدى العمارات السكنية المتواجدة بالحي المحمدي بأكادير ما أدى لوفاتها على الفور.
وأفادت مصادر "شوف تيفي"، أن الضحية كانت تتحدث مع شخص يرجح أنه حبيبها عبر هاتفها النقال بشرفة الشقة التي تقطن بها، قبل أن تهوي نحو الأسفل.
وأضافت ذات المصادر، أن الشابة العشرينية لقيت حتفها على الفور جراء الارتفاع المهول الذي سقطت منه، وكذا لقوة الاصطدام الذي تعرضت له إثر ارتطام رأسها بالأرضية الإسمنتية الشيء الذي لم يترك لها أية فرصة للنجاة.
وتتضارب الآراء حول ما إذا كانت الهالكة أقدمت على وضع حد لحياتها والانتحار برمي نفسها بشكل متعمد أم أن الحادث عرضي، وهو ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الذي فتح حول النازلة.

ومن جانبها استنفرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية مختلف عناصرها، وهرعت لعين المكان من أجل الوقوف على ظروف وملابسات الحادث وأسبابه، فيما نقلت جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير مصرع شابة عشرينية سقوط أعلى عمارة سكنية

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