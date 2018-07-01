''كريط'' في قبضة الأمن بعد بتر يد شخص وإصابة آخر بجروح بالبرنوصي بالدار البيضاء ﻿

شهد مشروع السلام بمنطقة سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء يوم أمس الإثنين واقعة جد خطيرة، تمثلت في بار يد شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة على مستوى الرأس على يد شاب ملقب بـ « كريط ».

شوف تيفي

شهد مشروع السلام بمنطقة سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء يوم أمس الإثنين واقعة جد خطيرة، تمثلت في بار يد شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة على مستوى الرأس على يد شاب ملقب بـ « كريط ».

وكشفت مصادر شوف تيفي، أن الجاني وعقب نشوب خلاف بينه وبين صديقيه، قام ببتر يد شخص وإصابة آخر على مستوى الرأس ولاذ بالفرار.

وأضافت مصادرنا، أن عناصر فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي-زناتة تمكنت من القبض على مرتكب هذا الفعل الإجرامي بالبرنوصي وإحالته على الدائرة الأمنية لمباشرة التحقيق معه.

ومن جهتهما، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصور لتلقي العلاجات، إلا أنه ولخطورة الإصابة التي تعرضا لها، تم نقلهما إلى مستشفى ابن رشد .