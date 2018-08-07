الحناء السوداء بأكادير تصيب طفلين إنجليزيين بحروق خطيرة وكبريات الصحف البريطانية تتناول الحادث ﻿

تناقلت مجموعة من وسائل الإعلام البريطانية حادث تعرض طفلين من جنسية إنجليزية لحروق جد خطيرة بسبب وضعهما لأوشام بالحناء السوداء بأحد الأسواق الشعبية أثناء تواجدهما بمدينة أكادير في عطلة رفقة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تناقلت مجموعة من وسائل الإعلام البريطانية حادث تعرض طفلين من جنسية إنجليزية لحروق جد خطيرة بسبب وضعهما لأوشام بالحناء السوداء بأحد الأسواق الشعبية أثناء تواجدهما بمدينة أكادير في عطلة رفقة والدتهما.

وأكدت صحيفة "دا صن" البريطانية نقلا عن والدة الطفلين التي نشرت صورا لهما عبر حسابها الشخصي بالفيسبوك، أنها كانت رفقة ابنيها في إجازة خاصة بمدينة أكادير، وخرجوا في نزهة لاكتشاف معالم المدينة، وقادتهم الأقدار نحو سوق الأحد المتواجد وسط المدينة، لتعرض عليهم سيدة تعمل في رسم نقوش ورسومات بالحناء السوداء أن تنقش لهم أوشاما على أذرعهم، وبعد مفاوضات معهم حول ثمن الخدمة استجابت الأم لعرض السيدة، وأمرتها بنقش أوشام على ذراعي ابنيها، ولم تعلم مخاطر ذلك لعدم درايتها بالأمر.

وأضافت ذات الصحيفة عطفا على الأم، أنه بعد مغادرتهم للمدينة، بدأت تظهر على ذراعي ابنيها تقرحات وحروق خطيرة نتيجة الحناء السوداء، وقالت الأم عقب الحادث: « أشعر بالذنب ، لم أكن أعرف حتى أن الحناء السوداء كانت خطيرة، العديد من الناس يقترحون القيام بذلك ».

و من جانبها سلطت جريدة « لوفيغارو » الضوء أيضا على هذا الحادث، الذي أصبح مدينة دسمة بكبريات المواقع والجرائد البريطانية، ونبهت في مقال لها السياح الإنجليز من مخاطر الحناء السوداء بالمغرب، والعشوائية التي تطبع هذا المجال، مؤكدة أن هذا الميدان يعرف فوضى كبيرة، وتمتهنه نساء لا ضمير لهن، ويستعملن مواد كيماوية جد خطيرة على صحة الإنسان، وهو ما تعرض له الطفلان الإنجليزيان بسبب انعدام المراقبة والتقنين على حد قولها.