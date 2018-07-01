مؤلم.. رحلة سفر تتحول إلى فاجعة بالطريق الرابطة بين العيون وبوجدور‎ ﻿

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم و أصيب أربعة آخرون بجروح وصفت بالخطيرة، في حادثة سير مروعة كانت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينتي العيون وبوجدور مسرحاً لها.

شــوف تـيفـي: بوجدور

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم و أصيب أربعة آخرون بجروح وصفت بالخطيرة، في حادثة سير مروعة كانت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينتي العيون وبوجدور مسرحاً لها.

وحسب مصادر قناة "شـوف تـيفـي"، فإن الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المؤلم لم تعرف لحد الآن، بينما رجحت ذات المصادر إلى أن السرعة المفرطة وعدم الانتباه واليقظة لسائق السيارة هما الأسباب الرئيسية لهذه الحادثة.

وأوضحت ذات المصادر، بأن الضحايا هم بحارة كانو في طريقهم إلى مدينة آسفي قادمين من مدينة بوجدور، قبل أن يتعرضوا إلى الحادثة الأليمة.

وفور علمها، حلت عناصر الوقاية المدنية والدرك إلى عين المكان، وتم نقل المصابين لتلقي العلاجات والضحايا إلى مستودع الأموات، بينما قامت مصالح الدرك بفتح تحقيقاً في الحادثة لتحديد أسبابها.