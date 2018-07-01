الخلفي: لا تنازل ولا مقايضة ولا مساومة في قضية الصحراء المغربية ﻿

أكد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ''حماية الاختيار الديمقراطي يلتقي موضوعيا

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أكد مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "حماية الاختيار الديمقراطي يلتقي موضوعيا مع خيار الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية".

وشدد الخلفي، مساء أمس الاثنين بالبيضاء، في ندوة حول "مستقبل قضية الوحدة الترابية في ظل متغيرات اللحظة" ضمن فعاليات الملتقى الـ14 لشبيبة "المصباح"، على أن "العلاقة بين الوحدة والديمقراطية هي علاقة وثيقة جدا، لأنه لا يمكن تصوّر حماية الاختيار الديمقراطي، بدون حماية استقلال القرار الوطني من التدخل الأجنبي أو من المقايضة أو الابتزاز أو المساومة، سواء ما تعلق بتوسيع اختصاصات المينورسو أو بقضية اعتراف السويد بجبهة "البوليساريو" أو تصريحات الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" المعادية للمغرب، أو ما تعلق بقرار محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد والأوروبي".