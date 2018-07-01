 طفل يتعرض للسعة عقرب وموظفو مستشفى بالقنيطرة يرفضون معالجته ﻿
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طفل يتعرض للسعة عقرب وموظفو مستشفى بالقنيطرة يرفضون معالجته

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 13:03 طفل يتعرض للسعة عقرب وموظفو مستشفى بالقنيطرة يرفضون معالجته | حوادث و حقوق
طفل يتعرض للسعة عقرب وموظفو مستشفى بالقنيطرة يرفضون معالجته
تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مدته تتجاوز الدقيقتين يظهر من خلاله غضب عائلة من موظفي إحدى المستشفيات بمدينة القنيطرة بعدما رفضوا استقبال ابنهم الصغير الذي

 شوف تيفي

 تداولت مجموعة من الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو مدته تتجاوز الدقيقتين يظهر من خلاله غضب عائلة من موظفي إحدى المستشفيات بمدينة القنيطرة بعدما رفضوا استقبال ابنهم الصغير الذي تعرض للسعة عقرب.

 وأمام هذا الأمر استنكرت عائلة الطفل والحاضرين بالمستشفى الطريقة التي تعامل بها المسؤولون واستهتارهم بحياة الطفل الذي كان في حالة جد حرجة.

هذا، وطالب الحاضرون بعين المكان من والد الطفل بنقل الأخير إلى مستشفى آخر لإنقاذه.

ومن جهتهم، طالب النشطاء الفيسبوكيون من وزير الصحة التدخل لمحاسبة المستشفى الذي رفض استقبال الطفل رغم حالته الحرجة .

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