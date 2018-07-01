غوغل يحتفي بميلاد ''أمير الأطباء'' ابن سينا ﻿

يحتفل محرك البحث العالمي ''جوجل''، بالعلَّامة ابن سينا وهو عالم وطبيب مسلم، يعرف باسم علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا.

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يحتفل محرك البحث العالمي ''جوجل''، بالعلَّامة ابن سينا وهو عالم وطبيب مسلم، يعرف باسم علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا.

ولد ''ابن سينا'' في قرية أفشنة بالقرب من بخارى في أوزبكستان حاليًا من أب من مدينة بلخ في أفغانستان حاليًا، وأم قروية سنة 370 هجرية، 980 ميلادية وتوفي في همدان في إيران حاليا سنة 427 هجرية، سنة 1037 ميلادية.

عُرف باسم الشيخ الرئيس، وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى، وقد ألَّف 200 كتابا في مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز على الفلسفة والطب، ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطب في العالم، ولقد اتبع نهج و أسلوب أبقراط وجالينوس، وأشهر أعماله كتاب القانون في الطب الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيسي في علم الطب، وبقي كتابه (القانون في الطب) العمدة في تعليم هذا الفنِّ حتى أواسط القرن السابع عشر في جامعات أوروبا.

ويُعد ابن سينا أوَّل من وصف التهاب السَّحايا الأوَّليِّ وصفًا صحيحًا، ووصف أسباب اليرقان، ووصف أعراض حصى المثانة، وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء.