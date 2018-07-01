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إليسا تصــدم جمهورها و تعلن إصابتها بمرض السرطــان

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 12:38 إليسا تصــدم جمهورها و تعلن إصابتها بمرض السرطــان | ثقافة و فنون
إليسا تصــدم جمهورها و تعلن إصابتها بمرض السرطــان
في خبر صدم محبيها و جمهورها،بكل جرأة أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن إصابتها بمرض السرطان من خلال إطلاقها لوحة فنية اختزلت فيها ظروف مقاومتها المرض اللعين.

 شـــوف تيفي:

في خبر صدم محبيها و جمهورها،بكل جرأة أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن إصابتها بمرض السرطان من خلال إطلاقها لوحة فنية اختزلت فيها ظروف مقاومتها المرض اللعين.

 وأطلقت الفنانة اللبنانية فيديو كليب أغنية "إلى كل اللي بحبوني"، وأبدعت به أداءً، وأخذت المشاهد معها بلمحة سريعة نحو حياة إمرأة مرّت بهذا المرض، ورغم ذلك قاومته ووقفت أمام الجمهور بكبرياء وثقة وحب، ولم تقصّر بحبها للفن رغم تلك المأساة التي وقفت في وجهها.

وعرض الكليب سقوط إليسا في حفل دبي ، في إشارة إلى أنها كانت متعبة من المرض. وفي الختام، أعلنت إليسا شفاءها من المرض، داعية النساء إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

‫شوف تيفي

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