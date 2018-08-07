''حافلات الكرامة'' بالقنيطـرة تتعرض للتخريب والركاب يعانون من الرعب ... من المسؤول ؟؟؟ ﻿

لازال مسلسل التخريب والاعتداءات المتكررة في حق حافلات النقل الحضري بالقنيطرة متواصلا، حيث تعرضت نهاية الأسبوع الفارط '' الأحد 5 غشت 2018'' ثمان حافلات إلى التخريب وتهشيم واقياتها الزجاجية وذلك من طرف

شوف تيفي : محمد القاسمي

لازال مسلسل التخريب والاعتداءات المتكررة في حق حافلات النقل الحضري بالقنيطرة متواصلا، حيث تعرضت نهاية الأسبوع الفارط '' الأحد 5 غشت 2018'' ثمان حافلات إلى التخريب وتهشيم واقياتها الزجاجية وذلك من طرف مجهولين قبل أن يلوذوا بالفرار، مما خلف خسائر جسيمة وفادحة تتكبدها الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري بذات المدينة .

واستنكر المجلس البلدي إلى جانب مسؤولي حافلات الكرامة وعدد كبير من جمعيـات المجتمع المدني هذه التصرفات المتكررة، في صفوف الركاب، والتي خلفت بدورها استياء عارما في صفوف المواطنين والمواطنات، وحالة من الرعب في نفوس هؤلاء الذين تصادف مرورهم بمكان وقوع هذه المجزرة في حق حافلات مدينتهم .

وأكد مسؤول بــ''حافلات الكرامة'' في مكالمة هاتفية لـ''شوف تيفي'' أنه وبالتوازي مع هذا المسلسل التخريبي الممنهج والمنظم ، تطل بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك '' ويقوم أصحابها باستغلال الوضع وشن حملات ممنهجة ضد مرفق النقل الحضري، والتي غالبا ما تكون مرفوقة بصور لحافلات تم تخريبها في محاولة يائسة وبئيسة لتضليل الرأي العام القنيطري وإيهامه بأن المفوض لها مرفق النقل الحضري لا تقوم بواجبها ولا تحترم المواطن القنيطري.

وعبـّر العشرات من ممثلي الجمعيات المحلية بالقنيطرة عن استعدادهم الكامل للانخراط في حملات تحسيسية وتوعوية للقضاء على ظاهرة التخريب ، مشددين على ضرورة انخراط مختلف الفعاليات المدنية والجمعوية بالمدينة في هذه الحملة التعبوية، كما دعا ممثلو ذات الجمعيات إلى التعبئة الشاملة بهدف تجنيب الحافلات من التخريب للارتقاء بمرفق النقل الحضري إلى المستوى الذي يليق بالمدينة وبساكنتها لأن خدماته موجهة لساكنة المدينة بجميع شرائحها وزوارها والوافدين عليها.



وفي ذات السياق تشتكي شركة النقل العمومي بالمدينة من عمليات التخريب التي طالت جل حافلاتها، ورغم إصدار مجلس المدينة والمصالح الأمنية بيانات تتوعد فيها مخربي الحافلات، إلا أن الوضع لم يتغير، وسبق لمجلس المدينة والشركة أن أصدرا بيانا يشتكيان فيه من التخريب المتعمد للحافلات، خصوصا خلال الفترة التي انطلقت فيها الشركة.

وسبق لـ''عزيز الرباح''، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، أن أكد أن أعمال التخريب التي تتعرض لها حافلات النقل العمومي بالمدينة تندرج ضمن ''حملة ممنهجة لاستفحال مشاكل النقل الحضري، إذ يؤثر التوقف اليومي لمجموعة من الحافلات قصد إصلاحها بشكل سلبي على النقل الحضري بالمدينة''، مبرزا أن تخريب الحافلات هو ''اعتداء سافر على طمأنينة السكان، ومس بالأمن العام وتخريب للممتلكات''.