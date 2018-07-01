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نائب العثماني: تدوينة حامي الدين مخالفة لميثاق الاغلبية

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 11:47 نائب العثماني: تدوينة حامي الدين مخالفة لميثاق الاغلبية | بوليتيك
نائب العثماني: تدوينة حامي الدين مخالفة لميثاق الاغلبية
رد سليمان العمراني على تدوينة نشرها عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بخصوص التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن ''هذه التدوينة تخالف ميثاق الأغلبية

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 رد سليمان العمراني على تدوينة نشرها عبد العلي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بخصوص التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن "هذه التدوينة تخالف ميثاق الأغلبية الذي وقع عليه حزب العدالة والتنمية، والذي باسمه يتولى حامي الدين رئاسة لجنة دائمة بمجلس المستشارين".

وتابع العمراني، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الموقف الذي عبر عنه حامي الدين لم يأخذ مجراه في قنواته المؤسساتية، ويخالف المنهج الذي سار عليه الحزب منذ 2011 في احترام مكونات الأغلبية، مهما تكن لنا من مواقف من بعض مكوناتها".

وكان حامي الدين قد تساءل في تدوينة له عبر "الفيسبوك"، عن الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة " محيلا على البلوكاج الذي تسبب به أخنوش وزير الفلاحة وكانت سببا في إعفاء ابن كيران من منصب رئاسة الحكومة، وتشكيل العثماني لحكومة من ستة أحزاب سياسية، لم تستطع أن تعكس نتائج الانتخابات وأن تعكس تطلعات الناخبين المتعطشين إلى حكومة تتمتع بالفعالية والمصداقية."

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شوف تيفي المغرب أغلبية الاحرار التحالف حامي الدين العمراني

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