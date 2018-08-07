النجم الأمريكي روبرت ريدفورد يعلن اعتزاله التمثيل ﻿

قال النجم الأمريكي روبرت ريدفورد لمجلة (إنترتينمنت ويكلي) يوم أمس الإثنين أنه سيعتزل التمثيل نهائيا بعد صدور فيلمه الجديد (ذا أولد مان آند ذا جان/العجوز والسلاح).

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قال النجم الأمريكي روبرت ريدفورد لمجلة (إنترتينمنت ويكلي) يوم أمس الإثنين أنه سيعتزل التمثيل نهائيا بعد صدور فيلمه الجديد (ذا أولد مان آند ذا جان/العجوز والسلاح).

هذا ومن المنتظر أن يعرض فيلم الممثل البالغ من العمر 81 سنة شهر شتنبر المقبل.

وقال الممثل الأمريكي الشهير "لا يوجد شيء مطلق لكنني عزمت بشدة على أن تكون هذه هي نهاية طريقي فيما يتعلق بالتمثيل وسأمضي قدما صوب التقاعد بعد ذلك لأنني أمارسه منذ أن كنت أبلغ من العمر 21 عاما".

وحقق ريدفورد النجاح على الشاشة الكبيرة عام 1967 بدوره في فيلم (بيرفوت إن ذا بارك) أمام جين فوندا ورسخ أقدامه في عالم النجومية بالمشاركة في أفلام كلاسيكية مثل (ذا ستينج) و(أول ذا برزيدنتس من/كل رجال الرئيس).