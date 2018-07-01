 وفد رفيع المستوى تابع لوزارة العدل والحريات يحل بكلميم تمهيدا لإعطاء الانطلاقة لمحكمة الاستئناف لأول مرة في تاريخ الجهة ﻿
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وفد رفيع المستوى تابع لوزارة العدل والحريات يحل بكلميم تمهيدا لإعطاء الانطلاقة لمحكمة الاستئناف لأول مرة في تاريخ الجهة | بوليتيك

وفد رفيع المستوى تابع لوزارة العدل والحريات يحل بكلميم تمهيدا لإعطاء الانطلاقة لمحكمة الاستئناف

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وفد رفيع المستوى تابع لوزارة العدل والحريات يحل بكلميم تمهيدا لإعطاء الانطلاقة لمحكمة الاستئناف لأول مرة في تاريخ الجهة

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 10:13 وفد رفيع المستوى تابع لوزارة العدل والحريات يحل بكلميم تمهيدا لإعطاء الانطلاقة لمحكمة الاستئناف لأول مرة في تاريخ الجهة | بوليتيك
وفد رفيع المستوى تابع لوزارة العدل والحريات يحل بكلميم تمهيدا لإعطاء الانطلاقة لمحكمة الاستئناف لأول مرة في تاريخ الجهة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن وفدا رفيع المستوى تابع لوزارة العدل والحريات حل بمدينة كلميم، وذلك من أجل إجراء جولة ذات طابع رسمي لتفقد المنشأة العمرانية الجديدة التي ستفتتح بها محكمة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن وفدا رفيع المستوى تابع لوزارة العدل والحريات حل بمدينة كلميم، وذلك من أجل إجراء جولة ذات طابع رسمي لتفقد المنشأة العمرانية الجديدة التي ستفتتح بها محكمة الاستئناف بجهة كلميم واد نون لأول مرة في تاريخ الجهة، بعد أن كانت تضم الدائرة الابتدائية للتقاضي فقط.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الوفد الذي حل بالمدينة يضم كلا من الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، ومجموعة من المسؤولين القضائيين البارزين بالوزارة.

وسيجري الوفد زيارة تفقدية لحي النسيم للوقوف على إحدى البنايات التي وقع عليها الاختيار لتكون مقرا مؤقتا لمحكمة الاستئناف، ريثما يتم تشييد المحكمة الجديدة التي ستبنى بالقرب من المحكمة الابتدائية، وذلك وفق معايير ذات جودة عالية، وستكون مجهزة بأحدث الوسائل والمعدات الحيوية التي تضمن جودة المرفق العام، وظروف مريحة لممارسة مهام رجال القضاء خدمة للوطن والمواطن.

وأشارت مصادر "شوف تيفي"، أن هذه الزيارة تأتي كخطوة استباقية قبيل الافتتاح الرسمي لمحكمة الاستئناف بكلميم، الذي سيجرى في غضون الأيام القليلة القادمة، وسيتم فيه تعيين أول رئيس لاستئنافية كلميم وأول وكيل عام لذات المحكمة، وذلك بموجب التقسيم القضائي الجديد المنشور في الجريدة الرسمية نهاية السنة الماضية، والذي ستحدث به محكمة استئنافية بكلميم.

ويعد إحداث محكمة استئنافية بجهة كلميم واد نون مكسبا كبيرا للجهة، والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على استئنافية أكادير التي يوجه لها المتقاضون بكلميم في المرحلة الاستئنافية، نظرا لعدم توفر المدينة على محكمة الاستئناف، وباعتبار أقرب دائرة قضائية هي أكادير، الأمر الذي يجعل عددا من ساكنة الجهة تتكبد عناء ومشقة السفر نحو عاصمة سوس.

‫شوف تيفي

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