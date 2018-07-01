مخزون الدم يغطي 6 أيام فقط من الحاجيات على الصعيد الوطني ﻿

كشف مسؤولون بالمركز الوطني لتحاقن الدم، أن المخزون الوطني الحالي يبلغ 6500 كيس من الدم، والتي تغطي فقط حاجيات حوالي 6 أيام.

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كشف مسؤولون بالمركز الوطني لتحاقن الدم، أن المخزون الوطني الحالي يبلغ 6500 كيس من الدم، والتي تغطي فقط حاجيات حوالي 6 أيام.

وكشفت يومية ''لوبينيون الفرنسية''، التي أوردت الخبر اليوم الاثنين، أن المدن الأكثر تضررا جراء هذا الخصاص هما مدينتا الرباط والدار البيضاء.



ويتراجع عدد المتبرعين بالدم خلال فترة فصل الصيف، التي يرتفع فيها الطلب على أكياس الدم نظرا للحوادث التي تقع، فضلا عن حاجيات المرضى المصابين بالأمراض المزمنة إليه.

يشار أن وزراة الصحة أشرفت في أبريل الماضي، على حملة للتبرع بالدم، وأسفرت هذه الحملة عن ارتفاع مستوى مخزون الدم على المستوى الوطني، حيث وصل في نهاية الحملة إلى 13.838 كيسا من الدم، أي ما يناهز 18 يوما من حاجيات المؤسسات الاستشفائية من الدم.