 ارتفاع ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بمراكش بنسبة 9 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية ﻿
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ارتفاع ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بمراكش بنسبة 9 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 03:29 ارتفاع ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بمراكش بنسبة 9 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية | مجتمع
ارتفاع ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بمراكش بنسبة 9 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية
سجلت ليالي المبيت بالمؤسسات الإيوائية السياحية بمراكش، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بلغت نسبته 9 في المائة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.

شوف تيفي: (و.م.ع)

سجلت ليالي المبيت بالمؤسسات الإيوائية السياحية بمراكش، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بلغت نسبته 9 في المائة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017.

وحسب تقرير للمندوبية الجهوية للسياحة بمراكش، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم، فإن أقوى ارتفاع عرفته هذه الفترة، سجل في شهر يناير حددت نسبته في 28 في المائة ( 542 ألف و514 ليلة مبيت)، يليه شهر مارس بنمو بلغ 17 في المائة ( 757 ألف و167 ليلة مبيت)، ثم أبريل بنسبة ارتفاع وصلت إلى 6 في المائة ( 904 ألف 585 ليلة مبيت) وفبراير بـ 4 في المائة ( 571 ألف و695 ليلة مبيت)، في حين أن شهر ماي عرف تراجعا بلغت نسبته 5 في المائة ( 636 ألف و777 ليلة مبيت).

وأضاف المصدر ذاته، أنه بخصوص الوافدين على المؤسسات الإيوائية المصنفة، فقد سجل خلال الخمسة أشهر الأولى، ارتفاع بنسبة 11 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشار المصدر، إلى أن معدل الإقامة خلال هذه الفترة وصل إلى ثلاث ليال، وأن نسبة الملء حددت في 58 في المائة، مبرزا ، في هذا السياق، أن أقوى ارتفاع سجل خلال شهر أبريل بنسبة ملء بلغت 74 في المائة، يليه شهر مارس بـ 63 في المائة.

وبالنسبة للأسواق المصدرة للسياح، فإن السوق الفرنسية تأتي في الصدارة خلال الفترة الممتدة مابين يناير وماي بـ 961 ألف و94 ليلة ( + 11 في المائة)، تليها السوق البريطانية ب400 ألف و865 ليلة مبيت ( - 1 في المائة)، والألمانية بـ 229 ألف و216 ليلة مبيت ( + 18 في المائة)، والإسبانية بـ 115 ألف و974 ليلة مبيت ( + 36 في المائة).

 

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شوف تيفي المغرب ارتفاع ليالي المبيت المؤسسات الفندقية المصنفة مراكش نسبة

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