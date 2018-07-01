 حريق في عجلات شاحنة يتسبب في عرقلة السير بالطريق السيار الدار البيضاء- الرباط ﻿
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حريق في عجلات شاحنة يتسبب في عرقلة السير بالطريق السيار الدار البيضاء- الرباط

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 02:38 حريق في عجلات شاحنة يتسبب في عرقلة السير بالطريق السيار الدار البيضاء- الرباط | حوادث و حقوق
حريق في عجلات شاحنة يتسبب في عرقلة السير بالطريق السيار الدار البيضاء- الرباط
اندلع حريق في شاحنة مساء اليوم على الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء والرباط.

شوف تيفي

اندلع حريق في شاحنة مساء اليوم على الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء والرباط.

وأفاد مصدر لـ ''شوف تيفي'' أن النار اشتعلت في عجلات الشاحنة بعد أن ارتفعت حرارتها نتيجة الحرارة المفرطة التي يعرفها المغرب هذه الأيام، وهو ما لم ينتبه له سائق الشاحنة، الذي فر هاربا عندما رأى النار مشتعلة في العجلات الخلفية للشاحنة.

وأضاف ذات المصدر، أن الحريق الذي شب بالشاحنة لم يخلف خسائر بشرية، لكنه تسبب في عرقلة السير، في منطقة المنصورية على بعد 10 كلم من مدينة المحمدية.

كما أنه تم إخماد النار من طرف مستعملي الطريق، وأن رجال المطافئ لم يحضروا إلى عين المكان، إلا بعد مرور ما يناهز 45 دقيقة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حريق عجلات شاحنة عرقلة السير الطريق السيار الدار البيضاء الرباط

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