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أطباء روس يحذرون من مخاطر استخدام مكيفات الهواء على صحة الإنسان

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 02:31 أطباء روس يحذرون من مخاطر استخدام مكيفات الهواء على صحة الإنسان | دولي
أطباء روس يحذرون من مخاطر استخدام مكيفات الهواء على صحة الإنسان
حذرت مجموعة من الأطباء والأخصائيين الروس من مخاطر استخدام مكيفات الهواء على صحة الإنسان، خاصة لدى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

شوف تيفي:(وكالات)

حذرت مجموعة من الأطباء والأخصائيين الروس من مخاطر استخدام مكيفات الهواء على صحة الإنسان، خاصة لدى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وقالت الطبيبة، فيتالا فورونتسوفا،الأخصائية في علم الأحياء وعضو أكاديمية العلوم الروسية، لوكالة أنباء نوفوستي الروسية، أن ''تشنج الأوعية الدموية بسبب هواء المكيفات البارد، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع ضغط الدم''.

وأوضحت الأخصائية، وفق ما أوردته قناة ''روسيا اليوم'' نقلا عن وكالة نوفوستي، أن الأوعية الدموية تتوسع لدى ارتفاع حرارة الجو، والدخول إلى أماكن باردة تعمل فيها المكيفات يؤدي إلى انقباض هذه الأوعية، داعية إلى عدم تبريد الهواء في الأماكن المغلقة بشكل كبير، والإبقاء عليه في درجات قريبة من الحرارة العامة.

بدوره، قال عالم الأحياء، فيكتور نالييف، في أكاديمية العلوم الروسية، إن ''خطر استخدام المكيفات على الصحة يتضاعف لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، والذين يعانون من السمنة ومرض السكري''.

ونصح الأطباء الذين يستخدمون المكيفات بمحاولة الابتعاد عن مصدر الهواء البارد مباشرة وعدم الجلوس أمام أجهزة التبريد.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي روسيا الصحة الطب مكيفات الهواء فيتالا فورونتسوفا فيكتور نالييف

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