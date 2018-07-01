 تضويرة العيد: 500 درهم إعانة عيد الأضحى لكل قيم ديني يقل دخله الشهري عن 3000 درهم ﻿
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تضويرة العيد: 500 درهم إعانة عيد الأضحى لكل قيم ديني يقل دخله الشهري عن 3000 درهم

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 02:28 تضويرة العيد: 500 درهم إعانة عيد الأضحى لكل قيم ديني يقل دخله الشهري عن 3000 درهم | مجتمع
تضويرة العيد: 500 درهم إعانة عيد الأضحى لكل قيم ديني يقل دخله الشهري عن 3000 درهم
أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، أنها شرعت ابتداء من اليوم الاثنين في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ بمبلغ إجمالي يتجاوز 30 مليون درهم موزعة

شوف تيفي

أعلنت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، أنها شرعت ابتداء من اليوم الاثنين في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1439هـ بمبلغ إجمالي يتجاوز 30 مليون درهم موزعة بمعدل خمسمائة (500) درهم لكل قيم ديني منخرط يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف درهم.

وأوضحت المؤسسة، في بلاغ ، أنه حرصا منها على تمكين أكبر عدد من المنخرطين من الاستفادة من الإعانة قبل حلول عيد الأضحى، فقد تم صرفها لفائدة ما يقارب 50 ألف مستفيد من القيمين الدينيين المزاولين والعاجزين وكذا أرامل المنخرطين المتوفين، مضيفة أنه من المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للمستفيدين 70 ألف مستفيد.

وأشار البلاغ إلى أن تخصيص هذه الإعانة يأتي تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وإيمانا بضرورة مؤازرة القيم الديني وذويه في المناسبات الدينية والاجتماعية.

 

 

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شوف تيفي المغرب إعانة عيد الأضحى وزارة الأوقاف دخل شهري قيم ديني

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