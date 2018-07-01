كوهلر يعقد بعد غد الأربعاء اجتماعا بمجلس الأمن الدولي ﻿

يعقد المبعوث الأممي في الصحراء المغربية هورست كوهلر بعد غد الأربعاء اجتماعا بمجلس الأمن الدولي حول جولته الإقليمية الأخيرة الرامية إلى بعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب المتوقفة منذ سنة

شوف تيفي

يعقد المبعوث الأممي في الصحراء المغربية هورست كوهلر بعد غد الأربعاء اجتماعا بمجلس الأمن الدولي حول جولته الإقليمية الأخيرة الرامية إلى بعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب المتوقفة منذ سنة 2012.

و من المرتقب أن يعلم الرئيس الألماني الأسبق مجلس الأمن الدولي، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الاثنين، بـ''آخر نشاطاته'' التي قام بها في إطار المسار الأممي، حسبما أشارت إليه الأجندة التوقعية لمجلس الأمن خلال شهر غشت.

وأضاف المصدر ''أما الاجتماع فسيعقد في جلسة مغلقة ومن ''المحتمل جدا'' أن تقدم الهيئة الأممية على إثر ذلك عناصر للصحافة في شكل بيان تقدمه المملكة المتحدة بصفتها رئيسة المجلس خلال شهر غشت، حسب ما أكده مصدر أممي مقرب من الملف.

وأشار المصدر أن الأمر يتعلق بالاجتماع الثاني لهورست كوهلر منذ تعيينه كمبعوث شخصي للأمين العام الأممي للصحراء المغربية والذي يأتي أيضا في أقل من شهرين بعد جولته إلى المنطقة حيث أجرى محادثات مع جبهة البوليساريو و المغرب و البلدين الملاحظين موريتانيا والجزائر.