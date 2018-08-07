مصرع شخص وإصابة العشرات في حادثة سير خطيرة بطريق الداخلة ﻿

لقي شخص مصرعه وأُصيب العشرات من الركاب بإصابات متفاوتة الخطورة يومه الإثنين في حادث تصادم بين سيارة خفيفة وحافلة لنقل العمال قرب مدينة الداخلة.

شوف تيفي

لقي شخص مصرعه وأُصيب العشرات من الركاب بإصابات متفاوتة الخطورة يومه الإثنين في حادث تصادم بين سيارة خفيفة وحافلة لنقل العمال قرب مدينة الداخلة.

وحسب مصادر جهوية، فإن الحادث الخطير ألحق خسائر مادية جسيمة لحقت بحافلة النقل والسيارة حيث تحولت إلى حطام .

هذا و فور إنذارها بالحادث الخطير، حل بعين المكان عناصر الدرك الملكي مرفوقين برجال الوقاية المدنية حيث تم تحرير محضر في ظروف وملابسات الحادثة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نُقلت جثة المتوفى إلى مستودع الأموات.

هذا وغالبا ما تشهد طريق الصحراء حوادث سير مميتة.