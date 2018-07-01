 هذه حقيقة إعفاء المدير الإقليمي للتعليم لوادي الذهب من طرف الأكاديمية الجهوية للداخلة ﻿
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هذه حقيقة إعفاء المدير الإقليمي للتعليم لوادي الذهب من طرف الأكاديمية الجهوية للداخلة

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 01:54 هذه حقيقة إعفاء المدير الإقليمي للتعليم لوادي الذهب من طرف الأكاديمية الجهوية للداخلة | بوليتيك
هذه حقيقة إعفاء المدير الإقليمي للتعليم لوادي الذهب من طرف الأكاديمية الجهوية للداخلة
بعد الخبر الذي تداولته العديد من الوسائل الإعلامية المحلية، مضمونه أنه تم إعفاء المدير الإقليمي للتعليم لوادي الذهب من طرف الأكاديمية الجهوية للداخلة وعدم توصل المعني بهذا القرار،

شــــوف تيفي: يحيى الغليظ من الداخلة

بعد الخبر الذي تداولته العديد من الوسائل الإعلامية المحلية، مضمونه أنه تم إعفاء المدير الإقليمي للتعليم لوادي الذهب من طرف الأكاديمية الجهوية للداخلة وعدم توصل المعني بهذا القرار، خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الداخلة وادي الذهب، ببيان توضيحي، أوضحت من خلاله على أن ''الأمر لا يتعلق بقرار إعفاء، بل هو قرار إنهاء مهام المدير الإقليمي لوادي الذهب، اتخدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الحركة الانتقالية الواسعة في صفوف المديرين الإقليميين بجميع جهات المملكة، كما يوضح بلاغ الوزارة حول الموضوع بتاريخ 2018 ـ 07 ـ 26''.

وأكدت البيان التوضيحي للأكاديمية، ''أن إدارة الأكاديمية فور توصلها بهاتفيا من طرف الكتابة العامة للوازرة بخبر قرار إنهاء مهام المدير الإقليمي لوادي الذهب، وتثبيث المدير الإقليمي لأوسرد بمنصبه يوم 2018 ـ 07 ـ 26 إستدعت المعنيين بالأمر وأخبرتهم مباشرة بقرار الوزارة''.

وأوضحت الأكاديمية، ''بأنها توصلت بعد ذلك برسالة إنهاء مهام المدير الإقليمي لوادي الذهب عبر البريد الإلكتروني، وقد تعذر عليها تسليمه له شخصياً، وكذا القيام بعملية تسليم المهام لتواجده حينها خارج الجهة''.

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شوف تيفي المغرب إعفاء المدير الإقليمي للتعليم لوادي الذهب الأكاديمية الجهوية للداخلة

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