عـــراك بين ''مخزني'' و ''مقـدم'' ينتهي بالمستعجلات ببني ملال ..إليكــم التفاصــيل ﻿

وقع خلاف يومه الاثنين بين ''مخزني'' وعون سلطة برتبة ''مقدم'' ، حيث تطورت الملاسنات إلى اعتداء بالضرب أصيب على إثره عون السلطة بكدمات وجروح أمام الملحقة الادارية السابعة ببني ملال .

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وقع خلاف يومه الاثنين بين ''مخزني'' وعون سلطة برتبة ''مقدم'' ، حيث تطورت الملاسنات إلى اعتداء بالضرب أصيب على إثره عون السلطة بكدمات وجروح أمام الملحقة الادارية السابعة ببني ملال .

ووفق مصــادر محلية فتعود أسبــاب الواقعة إلى عنصر القوات المساعدة الذي يعمل بإحدى الملحقات الإدارية يتهم ''المقدم'' بخطف نظرات ويتلصص على أسرته بمنزلهم المجاور للملحقة الادارية .

هذا وحلت سيارة إسعاف ونقلت المقدم إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، ليخضع به للعلاجات الأولية ، كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الواقعة .