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النيران تلتهم واحة أسرير بكلميم ''صور+ فيديو''

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 01:35 النيران تلتهم واحة أسرير بكلميم صور+ فيديو | حوادث و حقوق
النيران تلتهم واحة أسرير بكلميم ''صور+ فيديو''
شب حريق مهول مساء اليوم الإثنين 6 غشت 2018 في واحة ''أسرير'' الواقعة على بعد 9 كيلومترات من مدينة كلميم وتسبب في خسائر مادية جد جسيمة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شب حريق مهول مساء اليوم الإثنين 6 غشت 2018 في واحة ''أسرير'' الواقعة على بعد 9 كيلومترات من مدينة كلميم وتسبب في خسائر مادية جد جسيمة.

ورجحت مصادر ''شوف تيفي''، من عين المكان أن يكون الحريق ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة التي تجتاح المنطقة هذه الأيام، حيث اندلعت النيران بشكل مفاجئ وانتشرت بشكل سريع لتعم أطرافا جد مهمة من الواحة المليئة بأشجار النخيل ما أدى لاحتراق عدد كبير منها مكبدة مجموعة من الفلاحين خسائر مادية جسيمة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحريق الذي شب حوالي الساعة الخامسة مساء استنفر ساكنة المنطقة التي هرعت من أجل إخماد النار الملتهبة بطرق بدائية، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية، التي جندت مختلف كل عناصرها ومعداتها اللوجيستكية للسيطرة على ألسنة النيران الكثيفة، وتمكنت بعد مجهودات جبارة من إخمادها والحلول دون توسع رقعتها، ووصولها لمساكن المواطنين القريبة من مكان اندلاعها.

ومن جانبها، فتحت السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات اندلاع الحريق والأسباب الكامنة وراءه.

يشار أن، مجموعة من الواحات تشهد في الآونة الأخيرة حرائق مهولة، خلفت خسائر مادية كبيرة، بعدما أتت على أعداد من أشجار النخيل تجاوز عددها 50 ألف شجرة آخرها واحة ''تمنارت''، ليبقى لغز هذه الحرائق غامضا دون الوصول إلى سببها الحقيقي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي فتحت في هذا المجال.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم واحة أسرير حريق مهول النيران خسائر فادحة تلتهم

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