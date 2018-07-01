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إسبانيا تساعد الجهاديين المغاربة التائبين للعودة من بؤر التوتر

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 01:18 إسبانيا تساعد الجهاديين المغاربة التائبين للعودة من بؤر التوتر | مجتمع
إسبانيا تساعد الجهاديين المغاربة التائبين للعودة من بؤر التوتر
دشنت المخابرات والأمن الإسبانيان استراتيجية جديدة لمساعدة الجهاديين في الهروب من مناطق التوتر، ما يطرح إمكانية تسللهم إلى المغرب في حال العودة الى مدريد أو برشلونة، أو سبتة أو مليلية المحتلتين.

شوف تيفي

دشنت المخابرات والأمن الإسبانيان استراتيجية جديدة لمساعدة الجهاديين في الهروب من مناطق التوتر، ما يطرح إمكانية تسللهم إلى المغرب في حال العودة الى مدريد أو برشلونة، أو سبتة أو مليلية المحتلتين.

هذه المخاوف تزداد، وفق ما أوردته يومية ''أخبار اليوم'' الصادرة غدا الثلاثاء، في ظل تحرك الأجهزة الأمنية الإسبانية وحدها لمساعدة عشرات المغاربة والمغربيات في العودة إلى الجزيرة الإيبيرية، دون التنسيق مع نظيرتها المغربية، كما تكشف ذلك بعض تسريبات الاستراتيجية الجديدة التي نشرت صحيفة ''إلباييس'' تفاصيلها.

وأضافت اليومية أن المعطيات الجديدة كشفت أن الأمن الاسباني يساعد أقارب الجهاديين الذين سافروا من إسبانيا إلى سوريا للالتحاق بصفوف داعش، أغلبهم مغاربة، على العودة إلى أوروبا، ومن أجل إنجاح عملية إجلائهم، تدفع الأجهزة الأمنية الإسبانية مبلغا ماليا يفوق 30 ألف درهم لـ''الزطاطة'' الذين يؤمنون رحلة عودة هذه الأسر المغربية إلى الحدود التركية، بعدما تتكفل الأجهزة ذاتها بدفع أسعار تذاكر الرحلات الجوية التي تقلهم إلى أوروبا من مطارات تركيا.

وتكشف بعض التفاصيل، تضيف ''أخبار اليوم''، أن المساعدة تقتصر على المغاربة، لاسيما النساء والأطفال، الذين لم يتورطوا في جرائم خطيرة، لأن أغلب الجهاديين المغاربة الذين كانوا يقاتلون في جبهات القتال قتلوا وتركوا أسرا لا تقوى على تسديد تكاليف العودة.

وأشارت اليومية، أنه في ظل المخاوف التي تثيرها هذه الاستراتيجية الجديدة، ومن أجل طمأنة الأجهزة الأمنية المغربية والأوروبية، يؤكد الأمن الإسباني أنها خطوة لمساعدة أسر وأقارب الجهاديين المغاربة والإسبان من سوريا تمليها دوافع الإنسانية ''نحن بهذا نخرج العديد من الأسر من الجحيم، ليست لديها موارد بعض الأفراد لا يعرفون حتى الكتابة، لكن عائلاتهم هنا تطلب منا المساعدة، كل ما نقوم به تحكمه دوافع إنسانية لا غير''.

 

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شوف تيفي المغرب إسبانيا الجهاديين المغاربة التائبين العودة بؤر التوتر

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