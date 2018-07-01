إطلاق خط جوي جديد يربط بين مدينة بازل السويسرية وأكادير لاستقطاب السياح السويسريين ﻿

ينتظر أن يتم افتتاح خط جوي جديد مباشر يربط بين مدينة ''بازل'' السويسرية ومدينة أكادير بتكلفة منخفضة وذلك لشركة الخطوط العربية للطيران/المغرب بغية توسيع شبكة وجهاتها الجوية.

شوف تيفي:أكادير

ينتظر أن يتم افتتاح خط جوي جديد مباشر يربط بين مدينة ''بازل'' السويسرية ومدينة أكادير بتكلفة منخفضة وذلك لشركة الخطوط العربية للطيران/المغرب بغية توسيع شبكة وجهاتها الجوية.

وحسب بلاغ لشركة الخطوط العربية للطيران توصلت به قناة ''شوف تيفي''، فإنها ستشرع بالتعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، بداية من 29 أكتوبر 2018، في تأمين خط جوي جديد بين أكادير وبازل بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم اثنين.

وأكدت في ذات البلاغ أن رحلات هذا الخط الجديد ستكون من أكادير نحو بازل على الساعة السادسة والنصف صباحا ( الوصول على الساعة 11 و20 دقيقة)، ومن بازل نحو أكادير ستبتدأ من الثانية عشرة زوالا و10 دقائق ( الوصول الساعة 2 بعد الظهر و55 دقيقة).

وأضافت الشركة في بلاغها نقلا عن عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران قوله إن هذا الخط الجوي الجديد المباشر ، سيساهم في نقل السياح بين أكادير وبازل، مشيرا في هذا السياق إلى أن مطار بازل يغطي ثلاث دول هي سويسرا وألمانيا وفرنسا.

وتابع أن هذا المعطى سيساهم بقوة في تحقيق تدفق السياح من سويسرا وفرنسا وألمانيا نحو المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخط الجوي المباشر هو الثاني للشركة نحو بازل، بعد إطلاق رحلات مباشرة بين الدار البيضاء وبازل.