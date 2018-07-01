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هـــاجس سجن بعض إخوانه يطبع كلمة ''ابن كيران'' أمام شبيبة حزبه

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 01:07 هـــاجس سجن بعض إخوانه يطبع كلمة ابن كيران أمام شبيبة حزبه | بوليتيك
هـــاجس سجن بعض إخوانه يطبع كلمة ''ابن كيران'' أمام شبيبة حزبه
قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب المصباح '' أنا ضد المنطق الطائفي الذي يمجد الذات أو يعتقد أنه شعب الله المختار وأنه الذي يحمل الحق.. أنظر إلى نفسي نظرة المتهم والخائف، ولا بد أن نبقى

شوف تيفي

قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب المصباح '' أنا ضد المنطق الطائفي الذي يمجد الذات أو يعتقد أنه شعب الله المختار وأنه الذي يحمل الحق.. أنظر إلى نفسي نظرة المتهم والخائف، ولا بد أن نبقى مستيقظين وأن ننظر إلى أنفسنا من نحن وماذا نفعل ولماذا جئنا؟.

وأضـــاف ابن كيران أمام شبيبة حزبه اليوم بالقول ''الطريق الذي نسير فيه ليس عاديا لأننا لسنا جمعية للغولف أو الرقص نحن هيئة مسارها فيه عدة طرق، يمكن أن تصل إلى الحكومة والبرلمان، ويمكن أن تذهب إلى السجون والمعتقلات والمقاصل، لكن يجب أن نعي أنه إذا ذهبنا إلى السجون سنسوق معنا أناسا آخرين...''

وزاد مسترسلا ''نحن نظرنا في حالة أمتنا وشعرنا بأنه رغم أننا قياسا لبعض الشعوب بخير لكن هناك الكثير من الأمور تقطع القلب، فهناك شباب مغاربة يرمون بانفسهم في البحار، ونساء كريمات يتعاطين للدعارة داخل المغرب وخارجه، و ظاهرة الانتحار، إلى جانب الفقر المدقع وغير المعقول''.

واستطرد خلال ذات اللقاء بالقول ''الفقر نتعامل معه لكن ليس هناك توازن، ونحن لا نكره الأغنياء لكن كل عاقل يحب أن يكون عنده نصيب، و كان الحسن الثاني يقول : ''لا أحب أن أكون في جزيرة من الثروة وسط محيط من البؤس لأن هذا ضد العقل والمنطق''.

يشـــار أن أعضاء شبيبة العدالة والتنمية رفعوا صورا ولافتات تطالب عبد الإله ابن كيران بالعودة للساحة السياسية وقيادة الحزب مجددا.

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