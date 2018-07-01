الحرارة المفرطة بإسبانيا تتسب في وفاة 6 أشخاص واندلاع حرائق في عدة غابات ﻿

لقي ستة أشخاص مصرعهم جراء موجة الحرارة المفرطة التي تشهدها إسبانيا منذ فاتح غشت الجاري.

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لقي ستة أشخاص مصرعهم جراء موجة الحرارة المفرطة التي تشهدها إسبانيا منذ فاتح غشت الجاري.

ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن مصادر من الوقاية المدنية أن ثلاثة أشخاص توفوا بجهة كتالونيا (شمال شرق إسبانيا) بسبب موجة الحرارة مشيرة إلى أن اثنين من الضحايا لقوا مصرعهما بعد نقلهما إلى أحد المستشفيات بطراغونة بينما توفي الشخص الثالث بمستشفى وسط برشلونة .

وكان آخر ضحية لقى حتفه بسبب موجة الحرارة التي تعرفها إسبانيا وهو رجل يبلغ من العمر 81 عاما قد توفي بمدينة ( ميخاداس ) التابعة لجهة إيستريمادورا ( جنوب غرب إسبانيا).

وكانت حصيلة أولية قد تحدثت يوم الجمعة الماضي عن مصرع شخصين بمورسيا (جنوب شرق إسبانيا) ويتعلق الأمر بأحد العمال في عقده الرابع ( ينحدر من نيجيريا ) كان يشتغل بورش للطريق السيار قرب مورسيا توفي يوم الثلاثاء الماضي بينما توفي أحد المتقاعدين ( 78 سنة ) يوم الخميس داخل حديقة للخضراوات بنفس المدينة .

وتشهد إسبانيا موجة حر شديدة منذ بداية الشهر الجاري أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية بلغت في بعض المناطق 44 و 45 درجة مئوية.

وفي شمال شرق البلاد، أدى حريق اندلع عند الحدود مع فرنسا إلى إغلاق طريق سريع بين البلدين السبت، قبل أن يعاد فتحه بعد السيطرة على الحريق بمساعدة ست طائرات ومروحيات ترش المياه.

واندلع حريق آخر في سان فيثينتي دي ألكانتارا في جنوب غرب إسبانيا عند الحدود مع البرتغال حيث أدت الرياح القوية والحرارة المرتفعة الى إذكاء النيران، بحسب ما أعلنت الإدارة المحلية للبيئة والشؤون الريفية، وشاركت 11 طائرة على الاقل في عمليات مكافحة الحرائق.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا إلى وفاة ثلاثة أشخاص جراء ''ضربة شمس'' هذا الأسبوع.