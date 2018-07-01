هام...صندوق الإيداع والتدبير يستعجل صرف المعاشات بمناسبة عيد الأضحى ﻿

قرر صندوق الإيداع والتدبير بمناسبة عيد الأضحى صرف منح رواتب المتقاعدين، عبر قطب الاحتياط، لفائدة جميع المستفيدين من الإيرادات والمعاشات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والضمان

شوف تيفي

قرر صندوق الإيداع والتدبير بمناسبة عيد الأضحى صرف منح رواتب المتقاعدين، عبر قطب الاحتياط، لفائدة جميع المستفيدين من الإيرادات والمعاشات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والضمان الاجتماعي.

وأفاد صندوق الإيداع والتدبير، في بلاغ له، إنه ووفاء منه لقيم التضامن، سيتم على هذا الأساس، وبصفة استثنائية، وبأداء مسبق لإيرادات حوادث الشغل وصناديق العمل ومفاحم المغرب برسم شهر أكتوبر، وذلك ابتداء من 10 غشت عوض فاتح أكتوبر، وإيرادات حوادث السير وجميع المعاشات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لشهر غشت وذلك ابتداء من 10 غشت عوض 10 شتنبر، ومعاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لشهر غشت ابتداء من 10 غشت عوض فاتح شتنبر.

وأشار البلاغ، إلى أنه سيتم أداء إيرادات ومعاشات المستفيدين، حسب المواعيد المعتادة، وذلك ابتداء من تواريخ الأداء القادمة.