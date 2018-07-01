أندونيسيا: ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 98 قتيلا و مئات الجرحى ﻿

لقي 98 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة لومبوك السياحية بوسط البلاد،حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأندونيسية.

شوف تيفي

لقي 98 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة لومبوك السياحية بوسط البلاد،حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأندونيسية.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى 91 قتيلا . و أجلت فرق الإسعاف اليوم الاثنين أكثر من 2000 سائحا من الجزر السياحية الصغيرة القريبة من لومبوك .

كما أدى الزلزال الذي وقع مساء أمس الأحد و بلغت قوته 9ر6 بمقياس ريشتر، على عمق 10 كلم إلى تضرر ألاف المباني . و خلف قبل أسبوع زلزال مماثل لهذا الأخير 17 قتيلا، وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو بورو نو غروهو" أن "سبعة سائحين اندونيسيين لقوا حتفهم في "جيلي تراواغان" جراء الزلزال ما رفع العدد إلى 98 قتيلا "،مضيفا أن الحصيلة مرشحة للارتفاع .

كما تسبب الزلزال في تضرر الطرقات و كذا ثلاثة جسور . وأضاف المتحدث أن بعض الأماكن "يصعب الوصول إليها و ليس لدينا العدد الكافي من العمال في وقت تم تعليق عمليات البحث مع قدوم الليل" .

و تابع من جهة أخرى" تمكنت فرق البحث و الإسعاف من إسعاف 2000-2700 سائحا إندونيسيا و أجنبيا من جزر جيلي". و تم نقلهم إلى ميناء في شمال لومبوك للالتحاق بالمطار.

يذكر أن إندونيسيا عبارة عن "أرخبيل" مجموعة جزر، به 17 ألف جزيرة و جزر صغيرة و تقع في ما يعرف ب"حزام النار في الباسفيك" المعروفة بنشاطها الزلزالي القوي . و قد عرفت إندونيسيا عدة زلازل لكنها معظمها ليست خطيرة.