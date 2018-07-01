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حادثة سير مميتة لرجال المياه والغابات بسبب انقلاب السيارة الوظيفية بجرادة

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 00:34 حادثة سير مميتة لرجال المياه والغابات بسبب انقلاب السيارة الوظيفية بجرادة | حوادث و حقوق
حادثة سير مميتة لرجال المياه والغابات بسبب انقلاب السيارة الوظيفية بجرادة
أسفرت حادثة سير مميتة عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء انقلاب سيارة تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات.

شوف تيفي

أسفرت حادثة سير مميتة عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء انقلاب سيارة تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن حادثة السير، وقعت زوال اليوم الاثنين بالطريق الجهوية رقم 607 الرابطة بين جرادة وتافوغالت، حيث انقلبت سيارة خفيفة من نوع ''jeep''، تابعة لمندوبية المياه والغابات بسبب السرعة المفرطة ، كانت متجهة لإخماد النيران المشتعلة في غابة ''بني يعلى ختيتيلة''،

كما أضاف ذات المصدر، أن الحادثة خلفت ثلاثة قتلى فيما أصيب إثنان بجروح بليغة وواحد بجرح طفيف.

وأشار ذات المصدر، أنه تم نقل القتلى إلى مستودع الأموات، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بجرادة.

وأكد المصدر، أن الوقاية المدنية ورجال الدرك الملكي حلوا بعين المكان لفتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادثة.

 

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شوف تيفي المغرب حادثة سير المياه والغابات انقلاب السيارة الوظيفية جرادة

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