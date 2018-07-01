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جطو ونوال المتوكل أبرز الحاضرين لتقديم العزاء في وفاة أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 00:28 جطو ونوال المتوكل أبرز الحاضرين لتقديم العزاء في وفاة أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد | مجتمع
جطو ونوال المتوكل أبرز الحاضرين لتقديم العزاء في وفاة أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد
حضر مجموعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والسياسية جنازة أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس التي توفيت صباح اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

حضر مجموعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والسياسية جنازة أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس التي توفيت صباح اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الوزيرة السابقة وعضو اللجنة الدولية الأولمبية '' نوال المتوكل'' والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ''إدريس جطو'' كانا من أبرز الحضور الذين جاؤوا الليلة لتقديم العزاء، في موت الراحلة.

جدير بالذكر أن الأرملة الفرنسية توفيت بعدما دهسها شاب بسيارته الفاخرة عندما كانت تمارس نشاطها الرياضي بكورنيش عين الذئاب.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب جطو نوال المتوكل العزاء وفاة أرملة الرياضي

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