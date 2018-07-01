:هام للجميع المديرية العامة للوقاية المدنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة تدق ناقوس الخطر ﻿

بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمه في الجو وذلك على معظم المناطق، حذرت المديرية العامة للوقاية المدنية باتخاذ مجموعة من الاحتياطات

شوف تيفي:

بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمه في الجو وذلك على معظم المناطق، حذرت المديرية العامة للوقاية المدنية باتخاذ مجموعة من الاحتياطات التحذيرات والتنبيهات.

- يجب إخلاء السيارات من:

1- المواد الغازيه.

2-القداحات .

3-المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم)

-6 عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

كما حذرت أنه يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البرد.



ونبهت المديرية إلى:

- الإكثار من شرب الماء والسوائل.

- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

- الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس.

- التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات ذروة الحرارة.

- البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 ظهراً.

-وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات. وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات ...