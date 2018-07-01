الحكومة تعتمد قرارا جديدا خاصا بالإذاعات والتلفزات المستقلة ﻿

نوهت جمعية الإذاعات والتلفزات المستقلة، اليوم الاثنين، بموافقة وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على طلب الجمعية المتعلق بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديوكهربائية.

شوف تيفي

نوهت جمعية الإذاعات والتلفزات المستقلة، اليوم الاثنين، بموافقة وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على طلب الجمعية المتعلق بتحديد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديوكهربائية.

وقالت الجمعية، في بلاغ، إنه بعد أكثر من عامين من المفاوضات، اعتمدت الحكومة القرار القاضي بتخفيض الأتاوى عن تعيين الترددات الراديوكهربائية بنسبة 50 في المائة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية عدد 6692 بتاريخ 19 يوليوز 2018، معتبرة أن هذا القرار الذي يمثل ''مكسبا كبيرا'' يهدف إلى توسيع وتعزيز المعلومة لصالح المواطن، لا سيما في المناطق الفقيرة.

وتقدمت الجمعية بالشكر للسلطات الوصية على هذا الإجراء ''التاريخي''، في انتظار اتخاذ إجراءات أخرى تخدم الإذاعات الخاصة.

يشار إلى أن القرار الذي يحدد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديوكهربائية نشر في الجريدة الرسمية عدد 6692 بتاريخ 5 ذو القعدة (19 يوليوز 2018).