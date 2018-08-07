 فضيحة.. إنهيارات أرضية تهدد ساكنة حي الوحدة بالداخلة ومطالب بفتح تحقيق في هذه ''الكارثة''‬ ﻿
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فضيحة.. إنهيارات أرضية تهدد ساكنة حي الوحدة بالداخلة ومطالب بفتح تحقيق في هذه ''الكارثة''‬

بتاريــخ : 7 غشت 2018 / 00:13 فضيحة.. إنهيارات أرضية تهدد ساكنة حي الوحدة بالداخلة ومطالب بفتح تحقيق في هذه الكارثة‬ | مجتمع
فضيحة.. إنهيارات أرضية تهدد ساكنة حي الوحدة بالداخلة ومطالب بفتح تحقيق في هذه ''الكارثة''‬
تداول العديد من رواد موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك''، صورا تُظهر الحالة الكارثية لحي الوحدة في مدينة الداخلة، نتيجة لإنهيارات أرضية كبيرة تسببت في حفر كبيرة وسط الحي المذكور.

شــــوف تيفي:يحيى الغليظ

تداول العديد من رواد موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك''، صورا تُظهر الحالة الكارثية لحي الوحدة في مدينة الداخلة، نتيجة لإنهيارات أرضية كبيرة تسببت في حفر كبيرة وسط الحي المذكور.

وطالب الفيسبوكيون، الجماعة الحضرية للداخلة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب التفاعل مع هذا المشكل، وطمر الحفر بعد اتساع رقعتها لتُهدد بذالك منازل المواطنين بالإنهيار، وكذا حياتهم وخاصة الأطفال منهم.

ودعى رواد مواقع التواصل الاجتماعية، الجهات المعنية لإصلاح شبكة الصرف الصحي في الحي المذكور، متهمين الجماعة الحضرية والمكتب الوصي بنهج سياسة غض الطرف وعدم التفاعل مع شكاويهم.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الداخلة صور مواقع التواصل الاجتماعي انهيارات حفر

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