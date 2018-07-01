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بنشماش يشدد الخناق على شبيبة البام التي تنتقده عبر الفيسبوك

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 23:33 بنشماش يشدد الخناق على شبيبة البام التي تنتقده عبر الفيسبوك | بوليتيك
بنشماش يشدد الخناق على شبيبة البام التي تنتقده عبر الفيسبوك
يواجه حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، موجة تمرد داخل شبيبة الحزب.

شوف تيفي

يواجه حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، موجة تمرد داخل شبيبة الحزب.

حيث اضطرد بنشماش، وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة غدا الثلاثاء، حسب مصادرها، أن يهاتف قيادات من الشبيبة انتقدت بشكل علني طريقة تدبيره للحزب، وطريقة اختياره لأعضاء المكتب السياسي، مؤكدة أن بنشماش لام "شبابا من منظمة الشبيبة على نشر تدوينات علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدل هيئات الحزب".

وأضافت ذات المصادر، أن بنشماش قال في اجتماع رسمي إنه "لا معنى للانتقاد العلني للحزب عبر الفيسبوك"، في إشارة إلى حملة قادة شباب الحزب بعد انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة بدل إلياس العماري.

 

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